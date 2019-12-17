Тривалість теплого періоду в Україні може зрости на...

В останні дні погода ставить українців в глухий кут: зима ніби сказилася

Фахівці стверджують, клімат змінюється, і неймовірне потепління, яке ми зараз можемо спостерігати, триватиме й далі. А закінчиться все тим, що зима скоротиться, "втративши" один місяць, і стане не такою суворою, як була раніше.

Про кардинальну зміну клімату заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух, пише "Укрінформ". За її словами, за рік температура підвищується на 0,1 градус, а до кінця 21 століття в Україні стане спекотніше вже на 3,2 градуси. Це за середньооптимістичним прогнозом. Слідуючи з цього, теплий період може стати більше до 2-3 тижнів.

"Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – наголосила Балабух.

За її словами, тривалість теплого періоду до середини століття в Україні може вирости на 2-3 тижні в порівнянні з сьогоднішнім. При цьому на Поліссі він триватиме майже 300 днів, що було характерно на початку століття для ... південного степу.

Раніше ми повідомляли, синоптики розкрили, якою буде погода на Новий рік-2020. На жаль, "святкового снєжка" не передбачається.

30-31 грудня температура складе +2... +4 градуси, також вірогідний дощ. Близько опівночі, можливо, підморозить до 0-3 градусів.

З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

Також ми розповідали, лікарі дали кілька порад українцям, щоб підтримувати здорову фізичну форму взимку.

Не можна перевантажувати організм жирними, смаженими, копченими продуктами. Одяг має бути з природних волокон. Якісна термобілизна замінить теплу шубу.

«Похолодання може викликати спазм судин, безпричинну біль у серці, головні болі і навіть спровокувати гіпертонічний криз чи нападу стенокардії. Падіння атмосферного тиску викликає гіпоксію — знижений вміст кисню в організмі», — розповіла виконуюча обов'язки головного лікаря Центру здоров'я Ніна Дурдикулиева.

Нагадаємо, погода на Новий рік і Різдво здивує всіх, прогноз різко змінився: до чого готуватися

Як повідомляла Politeka, названий напій, який рятує від зимової депресії

Також Politeka писала, погода зійшла з розуму, зима в Україні скасовується: з'явився свіжий прогноз