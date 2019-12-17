В останні дні погода ставить українців в глухий кут: зима ніби сказилася 

Фахівці стверджують, клімат змінюється, і неймовірне потепління, яке ми зараз можемо спостерігати, триватиме й далі. А закінчиться все тим, що зима скоротиться, "втративши" один місяць, і стане не такою суворою, як була раніше.

Про кардинальну зміну клімату заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух, пише "Укрінформ". За її словами, за рік температура підвищується на 0,1 градус, а до кінця 21 століття в Україні стане спекотніше вже на 3,2 градуси. Це за середньооптимістичним прогнозом. Слідуючи з цього, теплий період може стати більше до 2-3 тижнів.

"Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими  зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – наголосила Балабух.

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За її словами, тривалість теплого періоду до середини століття в Україні може вирости на 2-3 тижні в порівнянні з сьогоднішнім. При цьому на Поліссі він триватиме майже 300 днів, що було характерно на початку століття для ... південного степу.

тепла зима, сніг, весна

Раніше ми повідомляли, синоптики розкрили, якою буде погода на Новий рік-2020. На жаль, "святкового снєжка" не передбачається.

30-31 грудня температура складе +2... +4 градуси, також вірогідний дощ. Близько опівночі, можливо, підморозить до 0-3 градусів. 

З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

Також ми розповідали, лікарі дали кілька порад українцям, щоб підтримувати здорову фізичну форму взимку.

Не можна перевантажувати організм жирними, смаженими, копченими продуктами. Одяг має бути з природних волокон. Якісна термобілизна замінить теплу шубу. 

«Похолодання може викликати спазм судин, безпричинну біль у серці, головні болі і навіть спровокувати гіпертонічний криз чи нападу стенокардії. Падіння атмосферного тиску викликає гіпоксію — знижений вміст кисню в організмі», — розповіла виконуюча обов'язки головного лікаря Центру здоров'я Ніна Дурдикулиева.

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