Російський актор Михайло Боярський назвав необхідні умови для примирення Москви і Києва після заяви Михайла Єфремова передати Кримський міст Україні

Своїм рецептом світу" він поділився в інтерв'ю російським ЗМІ.

«Я завжди був в контакті з українськими колегами, знімав велику кількість фільмів на Україні, знайомий з багатьма акторами. Ті нюанси, непорозуміння і шпильки, які сьогодні існують, рано чи пізно згладяться», заявив російський артист.

Дружбу не треба чимось скріплювати, тим більш Росія і Україна всіх існуючих розбіжностях залишаються єдиним цілим.

«Мости потрібні не матеріальні, а, насамперед, духовні», додав він.

Раніше повідомлялося, що Михайло Боярський грубо порушив правила дорожнього руху в Санкт-Петербурзі.

Він припаркував свій Mercedes на зустрічній смузі біля перехрестя Невського проспекту і Великій Конюшенної вулиці.

Очевидці почали знімати те, що відбувається і публікувати знімки в соцмережах. На один з кадрів потрапив і сам Боярський, який відходив від своєї машини.Журналісти вирішили зв'язатися з співаком, щоб той прокоментував інцидент. Той підтвердив, що є власником Mercedes, однак додав, що по цій ділянці не проїжджав.

Такий вчинок артиста дуже сильно розлютив користувачів мережі і вони залишили йому масу негативних повідомлень.

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Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що Боярський розкрив особисту таємницю про дружину і дітей.