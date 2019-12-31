Скандально відомий український політик Василь Волга здивував несподіваною публікацією

На своїй сторінці у Фейсбуці він озвучив пропозицію свого друга перенести столицю України з Києва до Львова, передає Politeka.

Нібито його товариш поскаржився при зустрічі на те, що Київ дуже заселений галичанами.

«Й ось виникла у мого друга думка! А чи не перенести нам столицю до Львова, щоб всі галичани додому повернулися? А як би ви, друзі мої дорогі, поставилися до такої ініціативи - перенести столицю з Києва у Львів? Якщо хочуть там революції без кінця влаштовувати, так і нехай їх», – пише він.

У коментарях виявилося чимало тих, хто поділяв подібну позицію, однак знайшлося небагато тих, хто все ж дивився на ситуацію адекватно.

«Взагалі не бачу галичан у Києві. Впритул. І навіть не знаю, чим вони відрізняються від негаличан. Люди як люди. З антигаличанским расизмом пора закінчувати. Вони нічим не гірші і не кращі за інших. А обдурити можна будь-яку людину», «Вам, Василю, краще столицю в Москву перенести. Судячи з усього, саме там мешкають ваші виборці. А в Києві вам з такою риторикою робити, на жаль, нічого», «Столичні функції потрібно розподілити за прикладом Німеччини. Уряд і Верховну Раду повернути в Харків. Національний Банк і всі фінансові установи перемістити в Дніпропетровськ. Міністерство Культури в Одесу. Верховний та Конституційний Суд у Чернігів», – пишуть під публікацією.

Як відомо, Василь Волга був головою Держфінпослуг, звідки його звільнив президент Віктор Янукович 25 липня 2011 року. 24 вересня 2012-го Волга засуджений до п'яти років позбавлення волі через корупцію Інші обвинувачені отримали умовні терміни. 23 грудня 2014 року його випустили на свободу, замінивши частину покарання виправними роботами.

У 2008 році очолив партію "Союз Лівих Сил".

З 2017 року деякий час Волга жив у Росії, потім повернувся в Україну. 6 листопада 2018 року в його квартирі співробітники СБУ провели обшук в рамках розслідування справи про замах на державний переворот і державну зраду за статтями 109 і 111 КК України.

Бере участь в якості експерта в різних політичних ток шоу на федеральних російських телевізійних каналах.

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