Актор Михайло Єфремов пояснив своє порівняння російського народу з гнидою
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У 2013 році артист заявив, що "наш народ - не дитина, а мерзенна підліткова гнида". Його запитали, що він тоді мав на увазі.
"Заздрісність, крикливость, істеризм, - все, що потім і проявилося в 2014 році", - пояснив Єфремов.
При цьому він назвав себе "невід'ємною частиною" народу, додавши, що сам володіє цими якостями з тією лише різницею, що йому буває частіше це соромно. Крім того, актор вважає росіян занадто наївними.
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"На Русі мені не подобається те, що всі дуже довірливі. Я не так вже й багато живу, 54 роки, на моєму віку вже разів п'ять просто розводили так ... Держава, той же" МММ ". Ну це ж розводилово , це було зрозуміло з самого початку. Потім були якісь державні позики ", - заявив актор.
Нагадаємо, відомий російський актор Михайло Єфремов розповів, як, на його думку, можуть помиритися Україна і Росія. Свої думки з цього приводу він озвучив в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі «вДудь» .
Єфремов вважає, що Україна нібито відмовиться від Криму, якщо дозволити українцям брати плату за проїзд по Кримському мосту.
При цьому актор упевнений, що «кримське питання» легко вирішити за допомогою грошей: «Мені здається, що якщо Україні посилати газ безкоштовно 10–15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому».
Але актор сам спростував свою пропозицію, зазначивши, що росіянам не сподобається, що Україна буде продавати «їх безкоштовний газ».
Також Єфремов заявляв, що відмовляється від проектів у Криму, оскільки йому можуть заборонити в'їзд в Україну.
Раніше в мережі з'явилося відео, як російський актор в не дуже тверезому стані «накинувся» на силовиків Путіна під час розгону протестів.
На кадрах видно, як Єфремов відбирає у одного з силовиків гучномовець і починає в нього щось розповідати. Сам він при цьому визнається, що був «в го**про».
Нагадаємо, Єфремов без сорому припечатав росіян.
Як повідомляла Politeka, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.
Також Politeka писала про те, що Єфремов ошелешив росіян несподіваною пропозицією.