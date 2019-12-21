Актор Михайло Єфремов пояснив своє порівняння російського народу з гнидою

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У 2013 році артист заявив, що "наш народ - не дитина, а мерзенна підліткова гнида". Його запитали, що він тоді мав на увазі.

"Заздрісність, крикливость, істеризм, - все, що потім і проявилося в 2014 році", - пояснив Єфремов.

При цьому він назвав себе "невід'ємною частиною" народу, додавши, що сам володіє цими якостями з тією лише різницею, що йому буває частіше це соромно. Крім того, актор вважає росіян занадто наївними.

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Михаил Ефремов

"На Русі мені не подобається те, що всі дуже довірливі. Я не так вже й багато живу, 54 роки, на моєму віку вже разів п'ять просто розводили так ... Держава, той же" МММ ". Ну це ж розводилово , це було зрозуміло з самого початку. Потім були якісь державні позики ", - заявив актор.

Нагадаємо, відомий російський актор Михайло Єфремов розповів, як, на його думку, можуть помиритися Україна і Росія. Свої думки з цього приводу він озвучив в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі «вДудь» .

Єфремов вважає, що Україна нібито відмовиться від Криму, якщо дозволити українцям брати плату за проїзд по Кримському мосту.

При цьому актор упевнений, що «кримське питання» легко вирішити за допомогою грошей: «Мені здається, що якщо Україні посилати газ безкоштовно 10–15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому».

Але актор сам спростував свою пропозицію, зазначивши, що росіянам не сподобається, що Україна буде продавати «їх безкоштовний газ».

Михаил ефремов

Також Єфремов заявляв, що відмовляється від проектів у Криму, оскільки йому можуть заборонити в'їзд в Україну.

Раніше в мережі з'явилося відео, як російський актор в не дуже тверезому стані «накинувся» на силовиків Путіна під час розгону протестів.

На кадрах видно, як Єфремов відбирає у одного з силовиків гучномовець і починає в нього щось розповідати. Сам він при цьому визнається, що був «в го**про».

Нагадаємо, Єфремов без сорому припечатав росіян.

Як повідомляла Politeka, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.

Також Politeka писала про те, що Єфремов ошелешив росіян несподіваною пропозицією.