Росіяни, які живуть у Німеччині, вирішили підтримати голодуючих жителів «ДНР» не без вигоди для себе

Про те, як збирають гроші для фінансування тероризму в «ДНР» за кордоном, розповіли в телеграм-каналі «Вільнодумець», передає Politeka.

У своєму оповіданні автор посилається на розмову зі знайомою з Донецька, яка після початку війни виїхала жити в німецьке місто Баден-Баден до дочки. Звідти вона пильно стежить за всім, що відбувається на батьківщині, і зовсім не плекає жодних ілюзій.

У Німеччині жінка, котра не знає мови в тій мірі, щоб знайти роботу, як глибоко віруюча людина, вирішила долучитися до збору гуманітарної допомоги для земляків у парафії Преображення Господнього та свт. Спиридона Тримифутського РПЦ.

Як виявилося, збір гуманітарки організовує іммігрантка з Росії і парафіянка храму Надія Хельбінг.

«Але крім гуманітарної допомоги фрау Хельбінг і настоятель вищезазначених парафій ігумен Андрій Готфрід також займаються збором грошових пожертвувань, які обчислюються тисячами євро. Всі зібрані кошти офіційно нібито йдуть на допомогу дітям Донбасу і сиротам», – йдеться в повідомленні.

В реальності третина цієї суми осідає в кишенях Надії і священика, якого самі парафіяни називають «людина в погонах» за зв'язки з російськими спецслужбами. Решту грошей вони через перевірених людей передають на Донбас для потреб «руського миру». Прості люди цих грошей не бачать.

Вражає те, що подібна схема діє і в інших німецьких парафіях РПЦ.

«Видно, західні санкції здорово притиснули Путіна, раз він вирішив збирати гроші на утримання своїх військових й ополченців Л/ДНР за закордонним церквам! Цікаво, чи знає канцлер Німеччини і добропорядні німецькі бюргери, що грошові кошти з їх країни йдуть на фінансування тероризму?», – підсумував топікстартер.

Нагадаємо, любитель Росії показав "райське життя" на Донбасі.

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