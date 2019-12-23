Українцям розповіли про нові зміни в трудовому кодексі

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

За його словами, у новому законопроекті передбачена компенсація працівникові в разі його звільнення з ініціативи роботодавця.

«Роботодавець повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів», - підкреслив міністр.

Більш того, новий закон дозволяє вагітним працювати з дому і за гнучким графіком. Фактично - працювати дистанційно і мати соціальні та інші гарантії працівника.

Крім того, будуть безстрокові договори, завдяки яким, працівник зможе зафіксувати штраф або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Або розмір матеріальної та моральної шкоди. Все це - письмово та окремо для кожного працівника

Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня - 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи.

"Пільги залишаються. Для бійців АТО/ООВ, вагітних жінок, мам/пап в декреті (до 3 років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх. За мобілізованими в Збройні сили бійцями зберігається робоче місце та виплати на час служби", - підкреслив Милованов.

Він пояснив, що новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно.

Під публікацією багато українців вже відреагували на зміни в трудовому кодексі.

«Соціалізм з явним домінуванням прав працівників.»,

«Ви не можете не розуміти наслідків. Або робіть справжні реформи (знову ж, з вашим бекграундом ви не можете не знати, що треба робити), або йдіть у відставку. Всі ці спроби сподобатися люмпенам тільки погіршать ситуацію», «Юридично дуже некоректно сформульовані положення проекту. Боже, хто Вам дав повноваження лізти в цю сферу?», " Розглядаються особливі умови для працюючих в ІТ-сфері? Їм вся ця примітивна "турбота" від держави і даром не потрібна. Зате їм потрібна максимальна гнучкість і значно більш низька навантаження на ФОП. Для IT 5-я група ФОП все ще обговорюється? Або на 3-й їх нарешті перестане Держпраці кошмарити?" «Новий закон дозволяє звільнити працівника без пояснення причини. У Вашому тексті не наведено причини», - пишуть люди.

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