Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 8 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 липня триватимуть через планові роботи, які проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 8 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Енергетики виконуватимуть перевірку обладнання, ремонт окремих ділянок мережі та усуватимуть потенційні технічні несправності, щоб підвищити надійність електропостачання й запобігти можливим аваріям.

За інформацією енергетиків, у Жовтих Водах профілактичні роботи триватимуть з 07:30 до 18:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

Європейська — 1, 3

Музейна — 42, 44, 46

Промислова — 11

Садова — 50–58 (парні), 61–71 (непарні)

Хмельницького — 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33–39 (непарні)

Щаслива — 67–75 (непарні), 76–84 (парні)

пров. Василя Стуса — 1–10

пров. Північний — 1–3, 5, 7, 9

пров. Сніжний — 1–10

Крім того, планові відключення світла 8 липня запровадять і в селі Орільське. Тут ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 18:00, а без електропостачання тимчасово залишаться мешканці будинків на таких вулицях:

Заводська — 23, 24А, 33.

Також вимикатимуть електрику з 08:00 до 18:00 в селі Широке. Знеструмлять окремі адреси:

Верхня Набережна — 30

Зарічна — 2, 4

Молдавська — 1–3, 5, 9, 15, 45

Степова — 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 (непарні), 44, 45–51 (непарні), 52, 53–74, 87

Широківська — 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54

пров. Степовий — 1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 (парні), 33, 37, 68, 70, 70А, 76

Планові роботи також заплановані у населеному пункті Обухівка. Для частини споживачів електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

Центральна — 1

СТ: 131, 303, 305, 344, 351

СТ «Ізумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855

СТ «Орільська Галявина» — 80

СТ «Элеватор» — 93, 106, 119, 128

СТ «Колос» — 207.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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