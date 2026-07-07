Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 липня триватимуть через планові роботи, які проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 8 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Енергетики виконуватимуть перевірку обладнання, ремонт окремих ділянок мережі та усуватимуть потенційні технічні несправності, щоб підвищити надійність електропостачання й запобігти можливим аваріям.
За інформацією енергетиків, у Жовтих Водах профілактичні роботи триватимуть з 07:30 до 18:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:
- Європейська — 1, 3
- Музейна — 42, 44, 46
- Промислова — 11
- Садова — 50–58 (парні), 61–71 (непарні)
- Хмельницького — 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33–39 (непарні)
- Щаслива — 67–75 (непарні), 76–84 (парні)
- пров. Василя Стуса — 1–10
- пров. Північний — 1–3, 5, 7, 9
- пров. Сніжний — 1–10
Крім того, планові відключення світла 8 липня запровадять і в селі Орільське. Тут ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 18:00, а без електропостачання тимчасово залишаться мешканці будинків на таких вулицях:
- Заводська — 23, 24А, 33.
Також вимикатимуть електрику з 08:00 до 18:00 в селі Широке. Знеструмлять окремі адреси:
- Верхня Набережна — 30
- Зарічна — 2, 4
- Молдавська — 1–3, 5, 9, 15, 45
- Степова — 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 (непарні), 44, 45–51 (непарні), 52, 53–74, 87
- Широківська — 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54
- пров. Степовий — 1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 (парні), 33, 37, 68, 70, 70А, 76
Планові роботи також заплановані у населеному пункті Обухівка. Для частини споживачів електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 18:00 за такими адресами:
- Центральна — 1
- СТ: 131, 303, 305, 344, 351
- СТ «Ізумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855
- СТ «Орільська Галявина» — 80
- СТ «Элеватор» — 93, 106, 119, 128
- СТ «Колос» — 207.
Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
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