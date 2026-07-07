Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження відповідного статусу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишаються одним із ключових напрямів гуманітарної підтримки для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Видачу продуктових наборів і готових страв забезпечують благодійні фонди, продовольчі банки та місцеві соціальні ініціативи.

Залежно від потреб отримувачам передають пакунки вагою до 30 кілограмів або організовують гаряче харчування. Такий формат дозволяє охопити різні категорії громадян і оперативно реагувати на запити громад.

В Україні продовжує розширюватися мережа продовольчих банків. Її робота базується на зборі надлишків харчів від торговельних мереж і виробників, після чого продукцію передають людям, які потребують підтримки. До цієї системи вже долучилися громади південних регіонів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження відповідного статусу. Представники соціальної сфери зазначають, що частина громадян досі не користується цією можливістю через недостатню поінформованість.

Наповнення наборів залежить від наявних поставок. Найчастіше до них входять крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль, консерви, а також засоби особистої гігієни й інші товари тривалого зберігання.

Для формування гуманітарної допомоги використовують якісні продукти, які не були реалізовані через надлишкові запаси, незначні пошкодження упаковки або наближення завершення терміну продажу. Перед передачею всі партії проходять перевірку на безпечність.

Волонтери наголошують, що продукцію з простроченим терміном придатності не видають. Контроль якості здійснюють на кожному етапі підготовки.

Координацію цього напряму забезпечують Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та «Тарілка». Такі ініціативи допомагають переселенцям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та іншим жителям, які потребують підтримки.

Джерело: 24 канал

Останні новини:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.