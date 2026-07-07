Обмеження руху транспоту у Львові торкнуться лише приватного автотранспорту.

Обмеження руху транспоту у Львові запровадять із 7 до 10 липня через ремонт трамвайної колії на перетині вулиць Котляревського та Нечуя-Левицького, передає видання Politeka.

На цей період ділянку повністю закриють для проїзду приватних автомобілів.

У Львівській міській раді повідомили, що під час робіт замінять 36 метрів рейкової колії. Найскладніші етапи виконуватимуть у нічний час, тому рух трамваїв здійснюватиметься за звичними маршрутами без змін.

Ремонт проходитиме поетапно. У ніч із 7 на 8 липня дорожники демонтують бруківку та проведуть підготовку основи. Наступної ночі фахівці розберуть старі рейки й встановлять нову конструкцію. Протягом 9 липня триватиме відновлення покриття та замощення ділянки.

Водночас обмеження руху транспоту у Львові торкнуться лише приватного автотранспорту. Громадський електротранспорт продовжить працювати у звичайному режимі, що дозволить уникнути змін у розкладі перевезень.

Завершити всі заплановані роботи підрядники мають до 10 липня. Водіям рекомендують завчасно обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів поблизу місця ремонту.

Крім того, у Львівській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Оплата банківською карткою встановлена на рівні 28 гривень. Найвищий тариф діє при розрахунку готівкою у водія — 30 гривень за одну поїздку.

У міській раді пояснюють, що перегляд цін зумовлений економічними чинниками. Перевізники наголошують на зростанні витрат на пальне, а також впливі підвищення мінімальної заробітної плати, що безпосередньо формує собівартість перевезень.

Джерело: Суспільне

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