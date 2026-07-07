Дефіцит продуктів в Запоріжжі частково можуть компенсувати імпортні поставки.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися найближчими місяцями через очікуване скорочення врожаю абрикосів і персиків, передає видання Politeka.

Експерти прогнозують, що менша кількість сезонних фруктів вплине на вибір для покупців та зміну вартості.

За попередніми оцінками, цьогорічний збір абрикосів здатен скоротитися на 40–60%, тоді як персиків — приблизно на 30–50% у порівнянні з минулими сезонами. Причиною називають несприятливі погодні умови навесні, коли різкі перепади температур припали саме на період цвітіння дерев.

Найбільших втрат зазнали господарства південних і центральних регіонів, які традиційно забезпечують значну частину внутрішнього ринку кісточковими культурами. Через це поставки можуть виявитися меншими, ніж зазвичай.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів в Запоріжжі частково можуть компенсувати імпортні поставки. Серед потенційних постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Водночас транспортні витрати й особливості логістики можуть вплинути на кінцеву ціну.

За прогнозами аналітиків, окремі види літніх фруктів можуть подорожчати на 20–80%. Остаточна вартість залежатиме від фактичного обсягу врожаю, темпів імпорту та ситуації на оптовому ринку.

Економісти наголошують, що цінова динаміка формуватиметься поступово. Остаточну картину визначать результати масового збору, погодні умови другої половини літа та стабільність постачання продукції до торговельних мереж.

Учасники ринку радять покупцям стежити за змінами, адже ситуація з пропозицією може змінитися вже найближчими тижнями.

Джерело: agronews

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