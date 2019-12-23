Скандал навколо спорткомплексу «5 елемент», яким володіє колишній президент Петро Порошенко, каже одразу про кілька речей

Як повідомляє Politeka, про це в програмі «Не добрий вечір» заявив ведучий Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Днями ДБР провела обшук в спортклубі «5 елемент». Клуб належить Петру Порошенку. І клуб дуже крутий, для віп-тусовки. Це вам не Спортлайф, куди ходить всяка босота зразок нас з вами. Річний абонемент в клуб коштує 40 тисяч. Віп-карта буде коштувати 90 тисяч. І що цікаво, на самому сайті клубу цінників немає. Я їм подзвонив – по телефону також ціну відмовилися озвучувати. Сказали - можемо скинути по вайберу», - зазначив він.

Однак, стверджує Лесев, і в популярному месседжері йому запропонували приїхати до клубу особисто.

«Абсолютно барыжная школа Петра Порошенка. Ось як зі словацьким газом. От хто ті фірми-посередники, яким ми переплачуємо за газ? Не можна сказати. Таємниця. Тільки за таємницю чомусь ми платимо з нашої кишені. І щось мені підказує, що платимо в ту ж саму кишеню, яка володіє клубом «5 елемент». От ви розумієте, який параноїк у нас був експрезидент. Для нього взагалі поняття дна не існує», - підкреслив він.

Саме завдяки таким ситуаціям, на думку ведучого, і тримається високий рейтинг Зеленського.

«А ось рейтинг Зеленського все одно зашкалює. Здавалося б, феноменально. Нічого принципово не змінилося, а люди вірять новому президенту. А адже тут є пояснення. Його не варто шукати у складних соціологічних конструкціях. І точно не треба називати свій народ поганим і неосвіченим. Феноменальну підтримку Зеленському забезпечує Порошенко. Він як тінь батька Гамлета. Постійно спливає з новими дикими історіями. Такими дикими, що навіть відверті мер*авці у новій владі вже не відчувають себе такими мер*авцями», - уточнив він.

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