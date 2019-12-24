Відомий російський режисер Галина Волчек впала в кому

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело.

Стверджується, що народну артистку СРСР госпіталізували увечері 23 грудня в Москві з-за проблем з серцем.

За словами інсайдера, артистка поскаржилася лікарям на біль в грудях, у зв'язку з чим прийнято рішення про термінову госпіталізацію.

У червні 2019 року вона також була змушена звернутися за допомогою до лікарів.

86-річна Волчек з 1989 року є художнім керівником театру "Сучасник". У цьому ж році вона отримала звання народної артистки СРСР. Також Волчек є повним кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною" і володаркою Державної премії СРСР і премії Президента РФ.

На цей раз він показав фото Людмили Василівни без макіяжу, з рушником на голові і Тетяни Васильєвої у схожому «тюрбані». Садальський просить не критикувати актрис, а тільки порівняти, кому з них такий спосіб йде більше.

На фото Максакова, очевидно, тільки прийняла душ. Зовнішній вид 77-річний актриси шокував шанувальників. Адже раніше вона стверджувала, що ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів. А на фото результат, як говориться, у наявності. Актриса явно перенесла не одне хірургічне втручання, починаючи від ріно і блефаропластики і закінчуючи підтяжкою особи.

Раніше повідомлялося, що знамениту артистку госпіталізували в Москві. 79-річна Людмила Максакова сама приїхала в одну зі столичних клінік. Легендарна артистка скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Лікарі провели оглянь і прийняли рішення госпіталізувати актрису. За попередніми даними, у Людмили Максаковою діагностували глаукому. Не виключено, що художник належить хірургічне втручання. Рішення буде прийнято після всіх необхідних обстежень. Раніше повідомлялося, що відома російська актриса Людмила Максакова в черговий раз стала об'єктом критики. Інтерес до артистці підігріває її давній друг Станіслав Садальський, який періодично публікує знімки своїх подруг, Людмили Максаковою і Тетяни Васильєвої у своєму Instagram.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

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