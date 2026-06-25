Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що, якщо копатись в історії, то Україна і Польща не перестануть один одного звинувачувати, тому варто перегорнути цю сторінку, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Якщо ми це безумство минулого, минулих війн візьмемо за основу, то це дуже погано закінчиться для всіх країн. Не хочу нагнітати, просто факт наведу. Зауважують щодо Бандери, який боровся проти пацифікації, тобто проти перетворення українців на поляків. Він сидів у польській в’язниці за те, що здійснив теракт. Але я вам скажу, що, коли Польща була у складі російської імперії, кількасот поляків прославилися перед Батьківщиною терактом проти російських чиновників і жандармів, бо вони боролись за свою незалежність, і вони герої Польщі. А чому у нас інакше має бути?», – пояснює Микола Томенко.

До того ж, додає політик, в українському гімні не співається ні про Бандеру, ні про УПА, а ось у польському прославляється Стефан Чарнецький, який у 1653 році образився, що не міг взяти Погребище, це містечко під Білою Церквою, і наказав винищити всіх людей на ярмарці, а потім заявив, що його ідея – щоб не залишилось жодного українця на Правобережжі, він причетний до знищення 100 000 людей. І цей список, підкреслює він, можна продовжувати, тому це шлях в нікуди.

«Коли йдеться про наші непрості відносини з поляками, то, я перепрошую, ми ж свою територію захищали. Ми ж не на польській території були. І ми не нав'язували їм православ'я. Насправді ж війна була за українську землю і за віру, якщо взяти козацьку добу. Ця правда непроста і для польської сторони. Якщо треба правду, значить, треба її розповідати. Але мені це дивно, я вважав, що ми вже закрили сторінку взаємного вибачення», – підкреслює Микола Томенко.

На його думку, тут треба згадати, що у нас один споконвічний ворог, який регулярно провокує конфлікт між українцями і поляками. У російській імперії, розповідає політик, жандарми, відповідні таємні підрозділи провокували україно-єврейські та україно-польські конфлікти, тобто ціла машина цим займалась, і точно у багатьох речах, у яких поляки звинувачують українців, винні російські спецслужби.

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