Політолог Віталій Кулик пояснив, що зараз відбувається певне перезавантаження Кавказу, будується нова архітектура, і Україна може в неї вклинитися зі своїм досвідом і новими пропозиціями, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Там формується нова геополітична реальність всієї Євразії, тому що так склалося, що Південний Кавказ став чи не єдиними воротами із Азії в Європу. Зупинився північний транспортний коридор, південний, і припинення війни з Іраном не означає, що буде все відновлено найближчим часом. Кавказ став епіцентром консолідації глобальних інтересів світових потуг: США, Китай, Європа, тюркський світ, росія, Іран і, звичайно, Україна має свої інтереси там», – стверджує Віталій Кулик.

За його словами, Україна може бути учасником політичної інтеграції, спонсором безпеки, має пропозиції в енергетичному плані, у плані нових транспортних коридорів. Адже, констатує експерт, ми чомусь думаємо, що війна закінчиться і знову запрацюють старі транспортні коридори, але ні, ми маємо приходити з новими пропозиціями, бо нова архітектура тільки будується, і якщо Україна не буде займати проактивної позиції, то нас можуть забути.

«Україна має займати проактивну позицію на Кавказі, ми маємо шукати друзів, ми маємо взаємодіяти з країнами регіону. Ми маємо пропонувати і безпеку, і економіку, і енергетику нашим партнерам. І, звичайно, говорити з точки зору того, яку ми бачимо архітектуру Транскапійсько-Чорноморського ареалу після війни. Маючи цю візію і певні плани, розуміючи інтереси глобальних гравців, ми можемо ефективно заходити туди», – пояснює Віталій Кулик.

Кавказ, підкреслює експерт, – це той нерв, який ще довго буде визначати майбутнє і Європи, і Азії. Водночас, констатує він, навряд там усе вляжеться швидко, але Кавказ рухається до нової архітектури, і від цього, що там відбувається, від виборів у Вірменії, від нормалізації відносин, зрештою, буде залежати і відбудова України, і наше місце у повоєнному світі.

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