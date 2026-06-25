Про це він розповів на каналі «7 кроків».
«Там формується нова геополітична реальність всієї Євразії, тому що так склалося, що Південний Кавказ став чи не єдиними воротами із Азії в Європу. Зупинився північний транспортний коридор, південний, і припинення війни з Іраном не означає, що буде все відновлено найближчим часом. Кавказ став епіцентром консолідації глобальних інтересів світових потуг: США, Китай, Європа, тюркський світ, росія, Іран і, звичайно, Україна має свої інтереси там», – стверджує Віталій Кулик.
За його словами, Україна може бути учасником політичної інтеграції, спонсором безпеки, має пропозиції в енергетичному плані, у плані нових транспортних коридорів. Адже, констатує експерт, ми чомусь думаємо, що війна закінчиться і знову запрацюють старі транспортні коридори, але ні, ми маємо приходити з новими пропозиціями, бо нова архітектура тільки будується, і якщо Україна не буде займати проактивної позиції, то нас можуть забути.
«Україна має займати проактивну позицію на Кавказі, ми маємо шукати друзів, ми маємо взаємодіяти з країнами регіону. Ми маємо пропонувати і безпеку, і економіку, і енергетику нашим партнерам. І, звичайно, говорити з точки зору того, яку ми бачимо архітектуру Транскапійсько-Чорноморського ареалу після війни. Маючи цю візію і певні плани, розуміючи інтереси глобальних гравців, ми можемо ефективно заходити туди», – пояснює Віталій Кулик.
Кавказ, підкреслює експерт, – це той нерв, який ще довго буде визначати майбутнє і Європи, і Азії. Водночас, констатує він, навряд там усе вляжеться швидко, але Кавказ рухається до нової архітектури, і від цього, що там відбувається, від виборів у Вірменії, від нормалізації відносин, зрештою, буде залежати і відбудова України, і наше місце у повоєнному світі.
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