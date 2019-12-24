Поспішна церковна реформа може посилити негативні настрої в українському суспільстві

Про це повідомив глава прес-служби ПЦУ Євстратій Зоря, передає Politeka.net.

За його словами, Україні поки не варто поспішати з перенесенням дати Різдва і переходом ПЦУ на григоріанський календар.

Соратник Епіфанія не сумнівається, перехід на григоріанський календар може викликати дуже негативні наслідки в українському суспільстві.

Крім цього, як стверджує Євстратій Зоря, ризики від поспішної церковної реформи зараз – очевидні і реальні, на відміну від користі для віруючих.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні спроби зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесе сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", – додав глава прес-служби ПЦУ у своєму Facebook.

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній розкрив нюанси перенесення дати Різдва. Він зазначив, що на те, щоб перейти від звичного святкування Різдва 7 січня на нову дату українцям може знадобитися невизначену кількість часу.

«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанського календаря. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ», - заявив Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, про остаточні зміни в церкві можна буде говорити тільки якщо більшість українських християн почне святкувати Різдво 25 грудня.

«Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем», - вважає глава ПЦУ.

Нагадаємо, перенесення Різдва на 25 грудня: Епіфаній зробив позовна заява.

Як повідомляла Politeka, заява ПЦУ про перенесення Різдва сколихнуло українців.

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