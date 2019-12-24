Святослав Вакарчук - синонім брехливої пихатої особи

Такою думкою про лідера партії "Голос" поділився політтехнолог Михайло Подоляк.

Як передає Politeka.net, своїм коментарем, з приводу виступу Вакарчука на корпоративі в Мінську, він поділився на своїй сторінці в Facebook.

За словами політтехнолога, лідер партії "Голос" блискучий портрет людини, яка абсолютно не на своєму місці, а сам Вакарчук - безмежно дурний і божественно лицемірний.

"Скоріше, це енциклопедичний символ справжнього такого "патріотичного українства ". Коли дурість пре з усіх щілин, очі нишпорять по сторонах в пошуках "стодоларової" поживи, але ти щосили торгуєш пафосною фізіономією та очима витріщаєш. Кажеш суцільні банальності, але з таким апломбом, що навіть бджоли відмовляються мед варити ", - висловився він.

Крім того, він зазначив, що як тільки виникає та сама можливість урвати сотку, то він соковито так плює на будь-які цінності, гасла і пафос і їде тупо корпоративити.

"Ти ж артист. Не те, що якийсь там Зеленський. Ти ж совість нації, яка публічно вбралася голим індиком і кострубато так вчить тут всіх нас "щиро любити Вкраїну-неньку". Рідкісний хлопчина. Хоча скільки таких рідкісних серед всієї цієї пафосної братії? ", - задається питанням Подоляк.

Також він зазначив, що у нас завжди "совість нації" виявляються пихаті та брехливі особи, які легко погоджуються виступити на корпоративі за копійку, але при цьому напередодні багато розповідали про п'яту колону.

"Ні, це, зрозуміло, добре, коли є робота. І коли ти хвацько заробляєш собі на хліб з маслом. Погано, коли ти намагаєшся видавати себе за моральний зразок", - резюмував експерт.

Раніше народного депутата, лідера партії "Голос", а також фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука помітили виступаючим на корпоративі в Мінську.

Український рокер розважав гостей вечірки, організованої з нагоди Нового року всесвітньо відомим розробником комп'ютерних ігор Warmgaming.

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