В Одесі не стало заслуженого артиста України Віталія Аврамовича Дорошенко

Сумним звісткою поділився на своїй сторінці в Facebook Олександр Бронштейн.

Причину смерті він не називає, проте зрозуміло, що Україна втратила легенду українського кіно і справжній талант.

Відомо, що Дорошенко знявся майже в 40 фільмах.

На його рахунку такі фільми як "Ключі від неба", "Непосиди", "Ні пуху, ні пера!", "Хвилі Чорного моря", "Народжена революцією", "Матрос Залізняк", "Подвиг Одеси" та інші.

Крім того, він озвучував і дублював такі відомі фільми як "Термінатор", "Горець", "Чужі", "Універсальні солдати", "Один вдома", "Швидкість". Також в його списком робіт – озвучування фільмів і мультфільмів для українських телеканалів.

Його голос звучав в таких роботах як "Голий пістолет" (всі частини), "Карлсон. Який живе на даху", "Дев'ять п'ять ярдів", "Веселі мелодії", "Смурфики", "Джон Картер". Останньою роботою для Дорошенко став мультфільм "Моана".

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний актор, який зіграв «видатного лиходія» в історії кіно.

Про це повідомили організатори Фестивалю Стратфорда, який проходить в однойменному канадському місті.

Мова йде про канадському актора театру і кіно Дугласі Рэйне. Він помер в одній з лікарень міста від природних причин.

Дуглас Рейн народився 13 березня 1928 року в канадському місті Вінніпег. Він навчався в Лондонській театральній школі, виступав у театрі до 1994 року, найчастіше в постановках шекспірівських п'єс. Крім театральних вистав Рейн знявся в 19 фільмах. Актор найбільш відомий тим, що озвучив бортовий комп'ютер HAL 9000 в картині «2001 рік: Космічна одіссея».

Картина «Космічна одіссея 2001 року» Стенлі Кубрика вийшла в 1968 році. В основу фільму ліг оповідання Артура Кларка «Часовий». У 1991 році стрічка увійшла в Національний реєстр фільмів США. За версією Американського інституту кіно, це кращий науково-фантастичний фільм в історії Голлівуду, а за версією міжнародних кінокритиків — і у всій історії світового кіно.

Нагадаємо, пішов із життя легендарний радянський актор: фільми з його участю стали культовими.

Як повідомляла Politeka, пішов з життя легендарний актор, який зіграв «видатного лиходія» в історії кіно.

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