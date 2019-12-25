Погода підготувала українцям чимало випробувань, разом з тим, і без довгоочікуваних приємностей – не обійдеться
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко.
Так за прогнозами, в Україні найближчим часом буде вогко, місцями – мокро, на заході – врешті піде сніг:
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«Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг», - все це 26 грудня буде в Україні, зазначає синоптик.
Щодо опадів зокрема, то у четвер, 26-го грудня вони будуть рясними:
«Пройдуть дощі в більшості областей, на Заході переважатиме вже мокрий сніг, у південній частині суттєві опади малоймовірні, проте тумани з мрякою – цілком».
У західних областях можливі сильні пориви вітру:
«Температура повітря найближчої ночі та завтрашнього дня практично однакова, +3 - +7 градусів», - пише синоптик. В Криму, звичайно, тепліше - до +9 градусів, а на Заході подекуди 0 - +3 градуси.
26-го грудня в українській столиці дощитиме:
«Температура повітря коливатиметься в межах +5, +6 градусів».
Відомо також, що до кінця тижня похолодає на 2-5 градусів:
«З’являться невеликі «мінуси» та побільшає мокрого снігу. Проте це лайт-похолодання не перейде у справжні морози, а, навпаки, зміниться на початку нового року черговим потеплінням», - підсумувала синоптик й порадила тримати голови та судини у тонусі, бо мінлива погода може зіпсувати святковий настрій через мляве самопочуття багатьом.
Повідомлялося також, що синоптики розповіли українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.
Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.
У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.
Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.
Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.
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