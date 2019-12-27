Кримський бізнесмен Олег Зубков, власник парку львів «Тайган» , потрапив у немилість до місцевої влади і раптово добрим словом згадав зраджену ним Україну

Про те, що він «проукраїнський», Зубков заявив під час інтерв'ю на радіо «Крим. Реалії», передає Politeka.

В 2014 році цей чоловік був одним з тих, хто голосніше за всіх радів анексії півострова, а очевидці ще пам'ятають його плакати з левами, на яких він погрожував нацькувати тварин на «бандерівців», якщо вони захочуть повернути Крим в Україну.

Однак життя в «рідній гавані» обернулося для бізнесмена практично повним крахом. У нього виникли розбіжності з кримською владою, зокрема з «ватажком» півострова Сергієм Аксьоновим, який поклав око на території, що займає парк.

Судові тяжби з приводу парку не припиняються вже кілька років, й ось 5 грудня підконтрольний Росії Білогірський районний суд призупинив діяльність парку львів «Тайган» на 30 діб. Російські пристави в Криму опечатали парк. Пізніше суд ухвалив ще на місяць закрити «Тайган». Таким чином, парк не працюватиме до 23 січня 2020 року.

За словами Зубкова, він зазнає багатомільйонних збитків і навіть погрожує вбити близько 30 ведмедів, якщо парк не запрацює найближчим часом.

«Мені потрібно думати, як парки будуть існувати після закриття, оскільки живуть тільки за вхідну плату. Ми не маємо жодних держдотацій. Тому прийняв рішення, що потрібно позбавлятися від частини колекції, а саме – відстріл 30 ведмедів, яких готував для парку ведмедів. Але з приходом Росії в Крим мова йде не про відкриття нових парків, а про закриття вже наявних», – зазначив бізнесмен.

Далі більше. В інтерв'ю Зубков раптово заявив, що при Україні в Криму було краще.

«Якщо при Україні я успішно побудував два своїх зоопарки, а сьогодні рятую їх від рейдерства, самої цієї рейдерської атаки, яку організував Сергій Аксьонов з Івановим і іншими своїми виконавцями. То про що можна говорити? Я проукраїнський. Звичайно, я згадую Україну, яка дала мені можливість реалізувати свою мрію, зробити для Криму два чудових об'єкта. І ще погодила п'ять. Я б їх уже половину побудував, будь Крим українським. Але, на жаль, той кошмар, російський кошмар…», – розійшовся він.

Зубков: При Украине я построил два зоопарка, а сегодня спасаю их от рейдерства "Конечно, я вспоминаю Украину, которая дала мне возможность реализовать мечту, сделать для Крыма два замечательных объекта. И еще согласовала пять. Я бы их уже половину построил, будь Крым украинским" Парк львов "Тайган" закрыли на 30 дней. Во второй раз. Еще до истечения прошлого срока. Вот что думает об этом Олег Зубков Gepostet von Крым Реалии am Mittwoch, 25. Dezember 2019

При цьому він звинуватив Аксьонова в лукавстві і пристосуванстві.

Найцікавіше, що в коментарях до публікації – жодного слова співчуття. Чоловікові не забули, як завзято він топив за російський Крим.

«Бумеранг він такий», «Дуже проукраїнський, коли припекло. А в 2014 активно підтримував окупантів», «Він перший був за рускій мір, а тепер його львів на шашлики пускають», «за що боровся, на те й напоровся. Хавай русский мир тепер, сепар», – пишуть люди.

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