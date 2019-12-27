29 грудня заплановано великий обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією

В рамках обміну Росія хоче забрати своїх – дітовбивць, катів беззбройних, терористів, зрадників, весь бруд «руського миру», який став «російським пеклом» на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав відомий український журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов, передає Politeka.

«Україна звільняє і готує до обміну всіх злочинців, яких хоче отримати Росія, і ті, кого хотів би забрати Путін, і це красномовне викриття, хто насправді стоїть за усіма страшними злочинами останніх років», – підкреслює він

Так, слідом за Цьомахом, який збив малайзійський «Боїнг», Путін може забрати тих, чиї злочини не викликають ніяких сумнівів. Наприклад, це бійці «Беркута», які розстрілювали людей на майдані. Це троє диверсантів, які влаштували вибух під час мирної ходи в Харкові, внаслідок якого загинуло четверо людей, серед яких 15-річний Даня Дідик.

У Росію безкарно можуть відправитися диверсанти групи «Мангуст», що спровокували смертельну бійню в Маріуполі 9 травня 2014 року. Туди ж поїде фермер-зрадник Микола Бутрименко, який здав терористам групу спецназівців 3-го полку. Спеціально для суду товариші загиблих викрали його з окупованої території. І це – далеко не весь список «героїв».

Тому, пише Бутусов, враховуючи тактику терористів Кремля брати заручників, карати російських злочинців можна тільки в момент захоплення. Адже заради порятунку своїх громадян Україна змушена віддавати тих, у кого руки по лікоть в крові наших людей.

Кого ж натомість хоче забрати Україна?

«У російських тюрмах і підвалах гідні люди, ті, хто захищав свободу нашої країни, ті, хто дав відсіч російській агресії, хто не пустив «російське пекло» далі в Україну - танкіст Пантюшенко, який в полоні з 18 січня 2015-го, двоє спецназівців 3-го полку Глондар і Кориньков, багато інших. Вони не розстрілювали беззбройних, не підривали дітей мінами, вони жертвували собою заради своєї країни, народу, закону», – пояснив автор.

Порівняти поіменно списки на обмін - це означає порівняти два різних світи - світ російських чортів і світ людей, відзначає Юрій.

В Парижі мова йшла про те, що РФ поверне Україні 53 полонених, проте врятувати потрібно набагато більше. Тільки за офіційними даними СБУ, в російських в'язницях зараз 320 українців.

«Якщо обмін буде дійсно «всіх на всіх» - це єдино можлива ціна. Якщо обмін буде, як сказав Путін в Парижі, «підтверджених на підтверджених», 53 людини, значить, віддавати всіх негідників не можна, треба зберігати фонд для повного обміну. І ми розуміємо вже зараз за заявами Путіна, що Росія, звичайно, не поверне», – йдеться у публікації.

Россия хочет забрать своих - детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь "русского мира", ставшего... Gepostet von Юрий Бутусов am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Щоб зробити Путіна більш зговірливим, вважає автор, потрібно брати в полон кадрових російських військових і співробітників спецслужб, які багато говорять і багато знають, чий полон створює інформаційний резонанс.

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