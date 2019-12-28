Погода в Україні 28 грудня готує нові випробування, через які повинні будуть пройти всі
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Так, у Житомирській, Вінницькій областях, а також на Прикарпатті очікується сильний сніг і вітер до 20 м/с. На дорогах буде мілину і ожеледь. Стовпчик термометра покаже 0-5 морозу. Як вдень, так і вночі. А в Карпатах буде ще холодніше – 6-11 градусів нижче нуля.
На решті частини України будуть невеликі дощі та мокрий сніг. Температура вдень від 2 морозу до 3 тепла. А на півдні і сході повітря прогріється до +5 за цельсієм. Вітер буде в районі 7-12 м/с.
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У Києві та області синоптики прогнозують хмарність та невеликий мокрий сніг з вітром. Уночі та вдень очікується від 2 морозу до 3 тепла.
Раніше ми повідомляли, що в українських Карпатах помітили "привида".
В українських Карпатах на горі Піп Іван сфотографували унікальне оптичне явище – брокенский привид.
Відповідне опублікував на своїй сторінці в Facebook рятувальник з Калуша, начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фицак. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).
"Попіван. Брокенский привид, тінь обсерваторії", – він підписав фото.
Користувачі з захопленням відреагували на "привида". Пост рятувальника у соцмережі зібрав більше трьохсот лайків і майже тридцять репостов.
Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні
А ще Politeka писала, що погода змусить українців страждати
Також Politeka повідомляла, що на Україну обрушиться безжалісний циклон