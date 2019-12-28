Чи змінилося щось з минулого року?

Традиційно жителі України проводжають старий і зустрічають Новий рік за розкішним столом. До чого готуватися на цей раз, які продукти подорожчали, а які, навпаки?

У кожної родини свої звичаї і коронні страви, але є дещо, що об'єднує всю країну. Наприклад, неможливо уявити святкове застілля без холодцю, олів'є, оселедця під шубою, шампанського та мандаринів. Журналісти спробували розкласти по поличках вартість найпопулярніших страв для новорічного столу 2020, пише "24 канал".

Так, кілограм улюбленого салату українців "Олів'є" обійдеться в цьому році в 64 гривні. До речі, майже також він коштував і в минулому році, а ось у 2017-му - 49 гривень.

"Оселедець під шубою" навіть подешевшав - на цей раз господині викладуть за салат 25 гривень, а в минулому році - 29 (з розрахунку, що вихід становитиме 840 грамів).

Вартість 750 грамів холодцю - 61 гривня. Ціна на це блюдо практично не змінилася з минулого року.

А от бутерброди з червоною ікрою за два роки подорожчали. На сьогоднішній день їх вартість становить 306 гривень (700г), в минулому – 294 гривні, а в 2017 році – 170 гривень.

"Вінегрет" б'є всі рекорди. В кінці 2019 року він обійдеться українцям всього в 19 гривень за півтора кілограма. До речі, на кілька гривень дешевше, ніж рік тому.

Досить популярне блюдо м'ясо по-французьки буде коштувати 78 гривень (400г).

Кілограм нарізки обійдеться приблизно в 147 гривень, а консервації 115 гривень.

Шоколадні цукерки – 151 гривня (350г).

Один кілограм мандаринів коштує 28 гривень.

І наостанок алкоголь. Втішити нічим - подорожчав за рік. За шампанське та горілку будьте готові викласти 230 гривень (1,25 л). Торік подібне коштувало 180 гривень.

Так, загальна вартість такого новорічного столу з розрахунку на 4 осіб – 1 224 гривні. У минулому році він обійшовся б трохи дешевше – 1 117 гривень, а ось в 2017 році – 922 гривні.

Раніше ми повідомляли, українські експерти, згідно з проведеним опитуванням, повідомили, скільки грошей громадяни готові витратити на новорічний стіл 2020.

"Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл становить 1390 гривень, що менше, ніж у минулому році. В минулому році було 1752 гривні, це менше на 362 гривні", - такі цифри озвучили аналітики.

До речі, 23% опитаних відповіли, що у них на новорічний стіл зовсім немає грошей.

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