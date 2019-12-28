Приморський районний суд Одеси в п'ятницю, 27 грудня, звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терористичних актів

Так, до обміну готують підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотеву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також ряд інших осіб з подібними звинуваченнями. Всього 11 осіб, пише "Думська".

Наголошується, що обвинувачених вивезли на пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) «Майорське» біля Горлівки.

Новина сколихнула жителів України, питання обміну активно обговорюється в мережі. Так, користувачі неодноначно поставилися до обміну українською стороною терористів, вбивць і любителів "руського миру". Деякі впевнені, що обвинувачені повинні понести відповідальність за скоєне, інші вважають - "туди їм і дорога", мовляв, позбавимося від "сміття".

"У цього обміну є як плюси так і мінуси. Плюс в тому, що ми повернемо кілька десятків хороших хлопців, а мінуси в тому, що відпускаємо терористів і вбивць, які повинні сидіти довічно, ну і сама формула обміну вигідна виключно нашим ворогам.Всіх на всіх, передбачає, що ми віддаємо всіх, на кого вказали пальцем з "хренля", а нам віддадуть тільки тих, кого захочуть.Після цього у нас повністю вичерпається обмінний фонд, а у слопатоїдів він бездонний"

"Там прямо таки скучили за ними в ДНР. Що вони з ними робити будуть? Добре хоч у обмін на наших беруть це сміття. А може вони їх в табори відправлять, за на що попалися живі? Було б прикольно)."

"Хотілося б щоб ті, які йдуть на обмін, оцінили цю дію України, одумалися."

"до Нового Року весь мотлох і сміття викидають і спалюють.."

"скатертиною доріжка"

Раніше ми повідомляли, стало відомо, що обмін полоненими з Л/ДНР відбудеться 29 грудня.

«Україна звільняє і готує до обміну всіх злочинців, яких хоче отримати Росія, і ті, кого хотів би забрати Путін, і це красномовне викриття, хто насправді стоїть за усіма страшними злочинами останніх років», – висловив свою думку політексперт Юрій Бутусов.

Зокрема, стало відомо, що в рамках підготовки до обміну суд випустив з-під варти фермера Миколу Бутрименка, який здав українських спецназівців російським окупантам. Тоді в результаті засідки загинуло 10 бійців.

Нагадаємо, масштабний обмін полоненими: імена вбивць, яких Україна видасть Росії

Як повідомляла Politeka, Росія і Україна домовилися, розкриті деталі нового обміну полоненими.

Також Politeka писала, що свіжі кадри "звільненого" Донецька вразили українців.