Студія «Квартал 95» продала свій новий серіал «Папік» в Росію

Серіал, який в Україні транслював телеканал «1+1» тепер буде показувати російський «СТС». Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Фейсбук написав політолог Андрій Смолій. Він звинуватив кварталівців в «торгівлі на крові».

За словами Смолія, «Папік» знімався спеціально для російського ринку.

«Він принципово російськомовний. Всі ідентичності Києва було стерто. Всі написи і навіть платіжки - російською. Квартал 95 відверто працює на російський ринок. І цього не приховує», - заявив політолог.

Він вважає, що на торгівлю з агресором зав'язана «вся імперія» медіа-холдингу. У зв'язку з цим Смолій поцікавився, чи не вважають її власники таку стратегію торгівлею на крові.

«Можна торгувати. Можна продавати свої промосковські серіали під федеральні канали. У нас же тепер «мир». Можливо скоро знову заволають про «старших братів»? Гидко дивитися на це. Котимося в «російський світ», - обурився політолог.

До цього ми писали про те, що новий серіал від популярної української студії «Квартал 95» оскандалився «русифікацією» Києва.

Так, весь серіал «Папік», презентація якого відбулася нещодавно, був повністю знятий російською мовою. Більш того, творці вирішили русифікувати написи Києва і навіть платіжки за комуналку.

В одному з епізодів головний герой приходить до «Будинку ветеранів сцени», який знаходиться на території медичного центру реабілітації Моз в Пущі-Водиці. Однак і там напис виконано російською мовою.

Зазначимо, що прем'єра "Папіка" зі Станіславом Бокланом і Дариною Петрожицькою в головних ролях, відбулася 2 грудня. Серіал викликав справжній фурор у користувачів мережі.

За сюжетом, вже немолодий актор, який опинився на старості років незатребуваним і нікому непотрібним, вирішує покінчити з собою. Але перед цим важливим кроком хоче ще трохи насолодитися життям, останній ривок. Чоловік йде в барбершоп, де його приводять в порядок, а потім в нічний клуб. Тут-то його і зауважує юна красуня, мисливиця на "папіків".

Нагадаємо, Квартал 95 потрапив у гучний скандал через серіал «Папік»: Київ перетворили на Росію.

Як повідомляла Politeka, красуня з «Папіка» розбурхала особистим відео з переможцем Х-Фактора.

Також Politeka писала, що у мережі розшифрували мову серіалу "Папік", "тепер хоч можна зрозуміти їх".