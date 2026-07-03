Графіки відключення світла у Чернігівській області на 4 липня необхідне для підтримання надійної роботи енергосистеми.

Жителів Чернігівської області попереджають про планові відключення світла, які відбудуться 4 липня у низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 4 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Заплановане технічне обслуговування необхідне для підтримання надійної роботи енергосистеми, своєчасного усунення можливих несправностей і зниження ризику аварійних відключень у майбутньому.

За даними АТ «Чернігівобленерго», в суботу, 4 липня з 08:00 до 19:00 ремонтні роботи триватимуть у місті Прилуки. На період їх виконання електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Кільцева — 38

Пирятинська — 106

Яблунівська — 42

Крім того, цього ж дня з 08:00 до 20:00 планові відключення світла заплановані у Новгороді-Сіверському. Протягом 12 годин без електроенергії залишаться мешканці низки вулиць міста. Перелік адрес, де діятимуть тимчасові обмеження, оприлюднили енергетики:

Іллі Буяльського — 13а, 29а

М.В. Гоголя — 30, 32, 33, 33а, 33в, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Михайла Максимовича — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 73а

Садова — 2б

Ушинського — 16.

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