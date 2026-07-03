Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пояснюється одночасним скороченням запасів старого врожаю та ще недостатнім надходженням нової продукції.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став помітнішим через зміни на ринку картоплі, де одночасно продають залишки минулорічного врожаю та дорожчу імпортну продукцію, передає Politeka.

Така ситуація впливає на асортимент і формування цін у магазинах.

Представники галузі зазначають, що вартість залежить насамперед від походження товару. Саме тому різниця між окремими пропозиціями залишається доволі відчутною.

Нині українські виробники реалізують картоплю зі сховищ по 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, у цей самий період торік ціни перебували в межах 13–23 гривень завдяки більшим обсягам урожаю та сезонним особливостям.

Погодні умови також вплинули на якість частини запасів. Через втрату товарного вигляду окремих партій забезпечити рівномірне постачання стало складніше.

Водночас на полицях дедалі частіше з'являється імпортна картопля. Її вартість може сягати близько 90 гривень за кілограм, тому така продукція залишається недоступною для багатьох покупців.

За оцінками експертів, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пояснюється одночасним скороченням запасів старого врожаю та ще недостатнім надходженням нової продукції. Додатковий вплив має нерівномірне покриття імпортними поставками.

Представники роздрібної торгівлі не виключають подальших змін вартості. На ситуацію впливають залишки у сховищах, купівельна активність населення та потреби підприємств переробної галузі.

Подальший розвиток ринку залежатиме від темпів збирання нового врожаю, логістичних можливостей і балансу між попитом та доступною пропозицією.

Джерело: ТСН

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