Жителів Миколаївської області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть 3 липня через ремонтні роботи, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Миколаївській області на 3 липня пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування обладнання, перевірки стану повітряних ліній, заміни зношених елементів інфраструктури та усунення виявлених пошкоджень. Такі заходи є частиною планових робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та стабільності роботи мереж.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», планові ремонтні роботи проводитимуться і в селі Довга Пристань. У зв’язку з поточним обслуговуванням мереж із 08:00 до 17:00 частина споживачів тимчасово залишиться без електроенергії на вулицях:

Вишнева: 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 10, 12, 13, 15

Набережна: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 19/1

Новоолександрівська: 37

Перемоги: 5, 8, 11, 12, 13, 22, 24

Приморська: 3, 4, 6, 12, 15

С. Крижанівського: 2А, 3

Спортивна: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Степова: 1, 10, 11

Центральна: 14, 18, 23, 67

Ювілейна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28

3 липня відключення електроенергії заплановані одразу в кількох населених пунктах області. Зокрема, у місті Первомайськ з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання за адресами:

Вокзальна: 27А

І. Виговського: 16Є, 17, 18Г/4, 19

М. Грушевського: 33/1, 33/4, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 33/17, 33/18, 33/22, 33А, 35, 37, 39, 39Г, 41, 41Г, 41Г/4, 41Д/1, 41Д/4

У той самий день аналогічні роботи з реконструкції триватимуть і в селищі Підгородна. Тут також із 08:00 до 17:00 заплановані тимчасові знеструмлення, які охоплять широкий перелік адрес:

Княгині Ольги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Молодіжна: 5, 8, 12, 14

Новоселів: 1, 17

Сонячна: 11

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

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