Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області пов'язують зі збільшенням витрат у сільському господарстві та змінами на аграрному ринку, передає Politeka.

Експерти зазначають, що нинішня цінова динаміка формується насамперед через підвищення собівартості виробництва, а не через дефіцит товарів.

Фахівці пояснюють, що фінансовий тиск виникає практично на кожному етапі. Дорожчають пальне, логістика, агрохімікати, технічне забезпечення та інші ресурси, необхідні для стабільної роботи аграрного сектору.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, саме збільшення витрат змушує виробників переглядати ціни. Додаткове навантаження відчувають також переробні підприємства, які працюють із сільськогосподарською сировиною.

Аналітики підрахували, що обробіток земель нині обходиться приблизно на 35–40% дорожче, ніж у попередні роки. На це вплинуло комплексне зростання вартості матеріалів, сервісних послуг і технологічного супроводу.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції. Попри стабільний урожай, отриманих обсягів недостатньо, щоб повністю компенсувати збільшення виробничих витрат.

Олег Пендзин наголошує, що ключовим чинником залишається саме собівартість. Навіть за достатньої пропозиції ринок реагує поступовим коригуванням цінників.

Експерти прогнозують, що найближчим часом ситуація й надалі залежатиме від вартості пального, транспортних послуг, аграрних ресурсів і загальних витрат виробників, які визначатимуть подальшу цінову динаміку.

Джерело: enovosty

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві: чого чекати від підняття цін

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.