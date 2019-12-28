Легендарний російський співак Андрій Макаревич заявив, що окупований Крим Володимир Путін не віддасть



Такий коментар співак дав в інтерв'ю "Эхо Москвы".



За його словами, повернення Криму в українське правове поле при нинішньому президенті РФ сумнівно.

"Я думаю, що участь наше в Донецьку і Луганську буде в'янути, в'янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін хрін оддасть, звичайно. На жаль, це так", - констатував музикант.

Крім того, він заявив, що після російської окупації Криму в 2014 році він жодного разу не їздив на півострів і додав, що не поїде туди з гастролями, навіть якщо отримає дозвіл від української влади.

Раніше Андрій Макаревич в пух і прах розніс російську пропаганду.

На його думку, якщо б України не існувало, її треба було б вигадати тільки для того, щоб на російських ток-шоу та новинах було що обговорювати.

Макаревич дивується, чому не говорять про Путіна, Медведєва, Шойгу, рівні пенсій і зарплат в країні або «дивовижні» ініціативи Держдуми РФ. Трохи ефірного часу іноді перепадає і американському президентові Дональду Трампу, але і то тільки в зв'язку з Україною. І уражається, що стільки часу говорити про сусідній країні не у всіх фантазії вистачить, але у російських пропагандистів її вистачає.

Нагадаємо, Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.

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