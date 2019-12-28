Чотири роки минуло з дня страшного теракту під час проукраїнської ходи в Харкові. Тоді в результаті вибуху загинули 4 людини

Як стало відомо, суд визнав трьох обвинувачених Віктора Тетюцкого, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова винними і за сукупністю статей призначив їм покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

При цьому - до вступу вироку в законну силу суд підтримав клопотання обвинувачення і обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання. Таким чином, засуджених негайно випустили з-під варти.

Повідомляється, що суд змінив запобіжний захід "в рамках домовленостей України в нормандському форматі у Парижі 9 грудня", як раніше просив прокурор.

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Це може означати, що засуджених готують до передачі в рамках обміну полоненими між Україною і "Л/ДНР".

Зазначимо, перед будівлею суду, де вирішувалася доля терористів, стояли кілька активістів з плакатами "обмін - ганьба".

Ситуацію активно коментують в мережі:

"Нажаль,що таке відбувається,але будуть фактичні докази в Гаагу,що Росія співпрацює з терористами"
 
"нам лишається надіятися, що в Росії їх просто пристрелять як цінних свідків, бо якщо ні, то це дасть зелене світло іншим терактам на території України, так як перестануть боятися".
 
"Добре, що в наші гуманній країні вже немає смертної кари. Бо "Розстріляти, відпустивши під особисте зобов'язання" звучало б зовсім абсурдно".

Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація, що до обміну полоненими готують "одеських підривників".  Йдеться про обвинувачених у скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотеву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника.
 
Так, користувачі мережі неодноначно поставилися до обміну українською стороною терористів, вбивць і любителів "руського миру". Деякі впевнені, що обвинувачені повинні понести відповідальність за скоєне, інші вважають - "туди їм і дорога", мовляв, позбавимося від "сміття".