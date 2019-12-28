Чотири роки минуло з дня страшного теракту під час проукраїнської ходи в Харкові. Тоді в результаті вибуху загинули 4 людини

Як стало відомо, суд визнав трьох обвинувачених Віктора Тетюцкого, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова винними і за сукупністю статей призначив їм покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

При цьому - до вступу вироку в законну силу суд підтримав клопотання обвинувачення і обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання. Таким чином, засуджених негайно випустили з-під варти.

Повідомляється, що суд змінив запобіжний захід "в рамках домовленостей України в нормандському форматі у Парижі 9 грудня", як раніше просив прокурор.

Це може означати, що засуджених готують до передачі в рамках обміну полоненими між Україною і "Л/ДНР".

Зазначимо, перед будівлею суду, де вирішувалася доля терористів, стояли кілька активістів з плакатами "обмін - ганьба".

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