Користувачі мережі підняли на сміх новорічні корпоративи, які влаштували російські окупанти в Криму

Як пише Politeka.net. відповідні знімки були розміщені блогером RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Зокрема, багатьох потішило те, що учасники корпоративів наділи безглузді вбрання, а також натягнули на голови кокошники.

"Новорічні корпоративи в царстві кокошників", - йдеться у підписі до першого знімка.

«Громадська рада. Бідна Алупка» - з іронією прокоментував блогер.

"прибігла Мишка-хвостиком махнула...новорічне", "Здрастуй, Дідусь Мороз-борода з вати! Ти ікону нам приніс? І святості лопату?" – наголошується в мережі.

Інші користувачі в коментарях відреагували на знімки, зазначимо, що кримчани таке заслужили.

«Гидота», «Снігуроньки, які вони заслужили», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, українцям в мережі показали, що на вулицях анексованого українського півострова Крим колесить «постапокаліптичний» вантажівка

Відповідні фото опублікував місцевий блогер під ніком «Кримський бандерівець».

«Крим. В Алушті ось така шняга стоїть», — зазначив він.

Примітно, що автомобіль є переобладнаним автобусом, до якого прикріпили кулемет, закрили вікна і колеса металевими огорожами, а також перефарбували у відповідний світло.

Це стало причиною насмішок з боку українців в інтернет-мережі.

Нагадаємо, розвиток не передбачається: у РФ зізналися, навіщо анексували Крим.

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