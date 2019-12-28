За пару днів до Нового року в Україну все-таки «навідається» морозна зима, але це ще не всі несподіванки…

Погода у переддні Новорічних свят когось з українців порадує, когось – засмутить, або й те, і інше одночасно – протягом дня

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:

«Морози потроху запливатимуть завтра в Україну. На Заході температура повітря 29 грудня становитиме -1 - -6 градусів». Спеціаліст пише, що і на Північ країни прийде невеликий морозець:

«Від 0 до 3 градусів». На решті ж території - втримаються «плюси»: «Очікується протягом дня +2 - +6 градусів».

Рясних опадів слід очікувати у західних, північних областях та на Вінниччині, а також в окремих районах Кропивницького з районами:

«Сніг та мокрий випадатимуть, а на Одещині дощ змішуватиметься з мокрим снігом». Без опадів східна частина України, більшість Центру та Півдня у неділю.

29 грудня столицю України засипе мокрий сніг:

«Вдень очікується поступове припинення опадів. Температура повітря вночі та вдень від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу». Синоптик попередила про те, що на дорогах з‘явиться ожеледиця.

Щодо 30 грудня, то в Україні практично скрізь буде сухо:

«…І підморожено». А вже останнього дня 2019 року - 31 грудня суттєво потепліє вдень, а саме:

«На Півночі, Заході та в Центрі ймовірний сніг, мокрий сніг з переходом подекуди у дощ. Новорічна ніч може бути із невеликим мокрим снігом». Температура святкової ночі, скоріше за все, буде нульовою.

Як повідомлялося раніше, погодні умови в Україні найближчим часом ускладняться.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, сильний вітер 28 грудня, буде задувати на Правобережній Україні в результаті протистояння потужної антициклонічною області, яка буде сильно тиснути, з двома центрами - Wiltrud над Скандинавією, і Vanessa над Іспанією, і східним циклоном Ailton, який буде спиратися антициклонам.

Крім поривчастого вітру, на Заході України, в більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одеська, Миколаївська) у суботу очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Відповідно, на дорогах ситуація може бути складною, слизькій і, з-за щільних хмар, з поганою видимістю, особливо ввечері. Тому водіям потрібно бути дуже уважними. Швидше за все, не обійдеться без "апокаліпсису" на дорогах з кілометровими пробками і аваріями.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні.

А ще Politeka писала, погода змусить українців страждати.

Також Politeka повідомляла, що на Україну обрушиться безжалісний циклон.