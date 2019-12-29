Українці влаштували акцію протесту під будівлею Лук'янівського СІЗО через майбутній обмін полоненими
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, суд під особисте зобов'язання відпустив колишніх бійців "Беркута", обвинувачених у розстрілі активістів Революції Гідності.
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Колишніх силовиків готують до обміну з окупаційними формуваннями "Л/ДНР", і це викликало обурення серед українців, які вирішили влаштувати справжній бунт під Лук'янівським СІЗО.
Під будівлею СІЗО зібралося близько 150 осіб. Протестувальники розділилися на два табори: хтось підтримав подібний крок, оскільки окупанти відпустять українців з полону, а інші жорстко критикували таку поблажку для людей, яких звинувачують у тяжких злочинах.
Після півночі під будівлею сталася сутичка з силовиками. Правоохоронцям вдалося відтіснити протестувальників, після чого з території СІЗО виїхав мікроавтобус.
Активісти також спробували встановити барикади перед в'їздом в СІЗО, а на територію пенітенціарного закладу силовики направили підкріплення з чотирма автобусами бійців Нацгвардії.
За інформацією, яку публікують в соцмережах, під будівлею Лук'янівського СІЗО через час з'явилися невідомі люди в балаклавах зі зброєю, які відмовлялися показувати свої документи.
Як ми раніше повідомляли, 29 грудня повинен пройти новий обмін полоненими між Україною і окупаційними формуваннями "Л/ДНР".
У рамках підготовки до процесу українські суди визнають винними людей, які вчинили гучні злочини проти України, і відпускають під особисте зобов'язання для подальшої їх передачі підконтрольним Росії бойовикам.
В першу чергу, це колишні бійці "Беркута", яких звинувачують у вбивстві активістів Майдану, харківські та одеські терористи". Також був звільнений з-під варти фермер, з вини якого загинули 10 спецназівців ЗСУ на Донбасі.
Нагадаємо, масштабний обмін полоненими: імена вбивць, яких Україна видасть Росії
Як повідомляла Politeka, Росія і Україна домовилися, розкриті деталі нового обміну полоненими.
Також Politeka писала, що свіжі кадри "звільненого" Донецька вразили українців.