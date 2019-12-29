В театрі «Сучасник» пройшло прощання з Галиною Волчек
Легендарна актриса і режисер померла 26 грудня на 87-му році життя.
Причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у неї почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.
Попрощалися з актрисою в театрі «Сучасник», беззмінним керівником якого Галина Волчек була з 1972 року.
Провести в останню путь артистку прийшли десятки шанувальників, її колеги та учні, громадські та культурні діячі, серед яких артисти Сергій Гармаш, Інгеборга Дапкунайте, Михайло Єфремов. Присутні в залі театру проводили її в останню путь оплесками.
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Крім того на прощання були присутні гендиректор «Першого каналу» Костянтин Ернст з дружиною Софією та актриса Чулпан Хаматова
На обличчях Крістіни Орбакайте і Філіпа Кіркорова смуток і розпач.
Артист Максим Галкін також висловив свої співчуття.
Нагадаємо, народну артистку СРСР, художнього керівника Московського театру «Сучасник» Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві.
Для підтримки життя жінку ввели в стан медикаментозної коми. Вона перестала дихати самостійно через ускладнення від двосторонньої пневмонії, після чого її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Нагадаємо, померла зірка радянського кіно Галина Волчек: колеги повідомили саму страшну новину.
Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливла листування, про яку ніхто не знав.
Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.