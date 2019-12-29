Алкоголь, червона риба і червона ікра, які імпортуються в Україну, до новорічного столу не стрибнули в ціні

Це стало можливим через зміцнення гривні по відношенню до долара, повідомив директор української Асоціації постачальників і торгових мереж Олексій Дорошенко під час прес-конференції, передає Politeka.

За його словами, для тих сімей, які купують багато імпортних продуктів на свято, ціна істотно не вдарить по бюджету. Більш того, по деяким позиціям вона навіть знизиться.

Отже, ціна на імпортне спиртне порівняно з минулим роком зменшилася на 20%. Зазначимо, що вітчизняний алкоголь виріс в ціні незначно. Так, пляшка горілки в порівнянні з минулим роком подорожчала на три гривні, а шампанське – на дві-три гривні.

Однак середньостатистичним українцям доведеться викласти за вітчизняні продукти на 8-10% більше. Це пов'язано з тим, що в країні подорожчали овочі. Для найбільш незахищених категорій населення, малозабезпечених і пенсіонерів, новорічний стіл стане дорожчим на 15%.

«На жаль, зростання цін відіб'ється на столі середнього українця, і чим бідніший, тим більш відчутним буде зростання ціни порівняно з минулим роком. Страви з картоплі виявляться найдорожчими, якщо порівнювати з 2018 роком. При цьому традиційно найдорожчі продукти, такі як риба, і м'ясо, виросли в ціні менше», — розповів експерт.

Що ж стосується ключової страви Нового року для більшості українців, салату "Олів'є", то його вартість за рік піднялася на сім відсотків. Причому це – істотно менше, ніж у минулі роки, коли він ріс на 15-20% від Нового року до Нового року.

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