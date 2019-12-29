Погода покаже характер – слід чекати сильних морозів і снігу
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:
«30-те грудня буде в Україні нарешті із відчутним морозом. Найближчої ночі у західних областях України очікується -5-12 градусів». За словами синоптика, у Карпатах температура може бути нижче, а у більшості областей -1 - -6 градусів. На Півдні, традиційно, тепліше - близько нуля.
30 грудня, в понеділок вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу, вийняток – тільки південні області:
«Там від 0 до 4 градусів тепла». Попередила синоптик і про чималі можливі проблеми, через ожеледицю:
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«На дорогах ожеледиця!! Опади малоймовірні, бо антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території. Хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина».
У столиці завтра морозяно:
«Очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3 - 5 градусів, а вдень до -1 -3 градусів».
Щодо останнього дня старого року, то 31 грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів:
«У ніч на 1 січня посипатиме снігом, скоріше навіть мокрим снігом, бо температура повітря у Новорічну ніч коливатиметься близько нуля», - підсумувала синоптик.
Повідомлялося також, що синоптики розповіли українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.
Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.
У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.
Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.
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