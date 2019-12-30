Синоптики дали прогноз погоди на 30 грудня

У найближчі дні в Україні погода стане по-справжньому зимовою. З'являться морози, буде йти сніг, а потім синоптична ситуація знову зміниться. Про це повідомляє Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.

У понеділок вночі очікуються морози до 7 градусів на Заході і Півночі, а в Центрі і Києві можливо трохи вище, до 5 градусів. На Півдні і Сході очікується до двох градусів нижче нульової позначки.

Вдень очікується невеликий мороз від 0 до -2 градусів, на Півдні можливо буде трохи тепліше, до +4. Опади у понеділок не очікуються.

31 грудня, у вівторок, скрізь, крім Півдня, буде сніг. Вночі можливі морози до -7 градусів.

Першого січня по всій Україні-сніг. Температура повітря на Заході може бути до -2, вдень до +4. На Сході вночі до -1, а вдень до +2.

У центральних областях стовпчик термометра показуватиме до -2, а вдень очікується до +3. На Півдні можлива температура до -1, а вдень до +4. У Києві очікується хуртовина. Вночі близько нуля, а вдень до +3.

Повідомлялося, що в українських Карпатах помітили "привида".

В українських горах на горі Піп Іван сфотографували унікальне оптичне явище – брокенский привид

Відповідне опублікував на своїй сторінці в Facebook рятувальник з Калуша, начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фицак.

"Попіван. Брокенский привид, тінь обсерваторії", – він підписав фото.

Користувачі з захопленням відреагували на "привида". Пост рятувальника у соцмережі зібрав більше трьохсот лайків і майже тридцять репостов.

Зазначимо, що брокенский (або гірський) привид – це дуже рідкісне оптичне явище в гірській місцевості, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному зірці. Така тінь може здаватися дуже величезної, інколи вона оточена кольоровими колами(так звана глорія).

Так, 31 грудня буде мороз — 4-5 градусів нижче нуля, а з ранку й до самого вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами.

У другій половині дня можливий дощ, але до вечора він закінчиться. Температура вночі знизиться ще на один градус.

1 січня все ще буде хмарно, а стовпчики термометрів покажуть 7 градусів морозу. . Чекати опади вранці не варто, а вдень може піти дрібний сніг. Перший світанок 2020 року можна буде зустріти 7:29, а захід - у 15:57. Вночі очікується -4°, вдень - мінус 3°.

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