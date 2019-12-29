29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Росією і Україною

Стоячи в черзі під час підготовки до обміну українець Віктор Савін розповів про те, що відчув і переніс за п'ять років полону, і назвав речі своїми іменами.

Відео його емоційної промови опублікувало «Радіо Свобода», передає Politeka.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

За словами в'язня, він п'ять років підвів у підвалах "ДНР" на п'яти квадратних метрах.

«Уявіть, п'ять років у себе в туалеті прожити. Три місяці в колонії 32. Я потрапив у колонію, як у санаторій. П'ять років у підвалі! Ви розумієте, що це таке?! У 21 столітті... Європейська держава…», – зазначає він.

Сивочолий Савін розповів, що в колонії не було тортур і допитів, чого він по-повній сьорбнув в підвалах. Чоловік упевнений, що рано чи пізно справедливість восторжествує.

«Ми надовго не прощаємося. Це наша земля. Цієї моє рідне місто. Я народився і виріс у ньому. Я представляв Донецьк від міста Макіївки. Я багато зробив для міста. І за це я сидів у своєму ж місті, у своїй же колонії, якій багато допомагав», – підкреслив макіївчанин.

Подякувавши українському президенту Володимиру Зеленському за звільнення, чоловік закінчив свою промову ще одним зізнанням:

«Володимир Путін напав на мою країну, топче мою землю і прикидається тим, що це не так. Мене катували представники Росії, мене охороняли бійці ВДВ Росії. Я сам військовий десантник, я знаю, хто є хто!».

Раніше ми писали, що передача Росії «беркутівців», які брали участь у розстрілі людей у Києві, символізує остаточне припинення справи Майдану.

Ми також писали, що політолог Андрій Смолій заявив: Україна віддає Путіну відвертих вбивць, які таким чином зможуть уникнути покарання.

Українців обурив такий стан речей. Тому напередодні обміну активісти і патріоти влаштували акцію протесту під будівлею Лук'янівського СІЗО через майбутній обміну полоненими.

Під будівлею СІЗО зібралося близько 150 чоловік. Протестуючі розділилися на два табори: хтось підтримав подібний крок, оскільки окупанти відпустять українців з полону, а інші жорстко критикували подібну поблажку для людей, яких звинувачують у тяжких злочинах.

Після півночі під будівлею сталася сутичка з силовиками. Правоохоронцям вдалося відтіснити протестуючих, після чого з території СІЗО виїхав мікроавтобус.

Серед тих, кого Україна віддала в РФ, - троє підозрюваних в теракті біля Палацу спорту в Харкові в лютому 2015 року. Тоді загинули чотири людини, в тому числі і 15-річний патріот Даня Дідик.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, винесено фатальний вирок.

Як повідомляла Politeka, Україна допустила фатальну помилку і розв'язала руки Путіну.

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