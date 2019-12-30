Протягом останнього у 2019 році дня йтиме мокрий сніг, подекуди з дощем - погода, раптово й місцями, стане справді зимовою
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:
«Випадатиме на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Київській, Чернігівській та Сумській областях». Відомо, що на решті території – без істотних опадів.
У новорічну ніч та на перше січня також піде мокрий сніг й пошириться на більшу частину України:
«Лише Південь уникне суттєвих опадів».
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Пізніше все «морозне» переходитиме у дощ:
«Відсипатися 1-го січня можна буде за хмарної погоди, в Центрі, на Сході та Півдні з невеликими опадами», - зазначає синоптик.
Святкового 1-го січня сухо буде на Півночі та Заході:
«На Волині можливе навіть сонечко». Проте ж, є важливий нюанс, зазначає синоптик:
«31 грудня та 1 січня в Україні очікується посилення північно-західного вітру до сильного». Так не зважаючи на потепління, буде некомфортно, синоптик радить «закутуватись» щільніше, аби уникнути застуд.
Відомо також, що найближчої ночі в Україні очікується невеликий мороз:
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31 грудня вранці в українській столиці сухо:
«В першу половину дня - без істотних опадів, далі у вівторок почнеться мокрий сніг, місцями з дощем», - йдеться у прогнозі.
У Новорічну ніч Київ засипе мокрим снігом:
«Через потепління сніг може переходити у дощ. Вдень 1 січня опади припинятимуться».
Так температура повітря у столиці країни найближчої ночі сягатиме -1 - -3, 31 грудня вдень потепліє до +1 - +3 градусів:
«А у ніч на 1 січня та впродовж дня середи очікується близько нуля, тобто, від 1 морозу до 2 градусів тепла». Відомо також, що 31 грудня та 1 січня у Києві можливий сильний вітер.
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