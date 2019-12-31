Останній день року, що минає влаштує українцям погодне випробування на міцність
В Україну йде з північного заходу атмосферний фронт, який прикриє сонце, принесе хмари і ближче до вечора «порадує» мокрим снігом.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала відомий синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.
За її словами, мокрий сніг йтиме в новорічну ніч, тому краще, бігаючи по гостям, утриматися від взуття на високому каблуці.
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Також синоптик обіцяє сильний, до штормових поривів вітер. Така погода очікується практично у всіх областях України. Там, де температура повітря перевищуватиме нуль, сніг переходитиме у дощ.
«Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2 +5 градусів», – пише Діденко.
У Києві погіршення погоди буде вже зовсім скоро: спочатку закриють небо хмари, потім прийдуть мокрий сніг з дощем.
У новорічну ніч у столиці стовпчики термометрів будуть «стрибати» від +1 до -1, також готуйтеся до мокрого снігу та сильного вітру.
Вдень 1 січня опади припиняться, вітер залишиться поривчастим, температура повітря істотно не зміниться. 2 січня в Україні буде сухо, вітер послабшає, вночі передбачається 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.
Враховуючи погодну ситуацію, синоптик радить українцям бути особливо уважними на дорогах.
Раніше ми писали, що тривала відсутність снігу й аномально теплий грудень в Україні висміяли масою карикатур і фотожаб у соцмережах.
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