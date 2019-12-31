Останній день року, що минає влаштує українцям погодне випробування на міцність

В Україну йде з північного заходу атмосферний фронт, який прикриє сонце, принесе хмари і ближче до вечора «порадує» мокрим снігом.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала відомий синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.

За її словами, мокрий сніг йтиме в новорічну ніч, тому краще, бігаючи по гостям, утриматися від взуття на високому каблуці.

Також синоптик обіцяє сильний, до штормових поривів вітер. Така погода очікується практично у всіх областях України. Там, де температура повітря перевищуватиме нуль, сніг переходитиме у дощ.

«Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2 +5 градусів», – пише Діденко.

У Києві погіршення погоди буде вже зовсім скоро: спочатку закриють небо хмари, потім прийдуть мокрий сніг з дощем.

У новорічну ніч у столиці стовпчики термометрів будуть «стрибати» від +1 до -1, також готуйтеся до мокрого снігу та сильного вітру.

Вдень 1 січня опади припиняться, вітер залишиться поривчастим, температура повітря істотно не зміниться. 2 січня в Україні буде сухо, вітер послабшає, вночі передбачається 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.

Враховуючи погодну ситуацію, синоптик радить українцям бути особливо уважними на дорогах.

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