Закон передбачав, що санкції запрацюють вже з 1 січня 2020 року

В Україні перенесли посилення штрафів для п'яних водіїв

Згідно закону про кримінальні проступки покарання збільшать з 10,2 до 17-34 тис. грн. А при повторному порушенні новий штраф складе 51 тис. грн.

Спочатку закон передбачав, що санкції запрацюють вже з 1 січня 2020 року, але їх перенесли на 1 липня. Про це йдеться в опублікованому документі про внесення змін у Закон про проступки, який раніше ухвалила Верховна Рада. Так, крім штрафних санкцій, документ передбачає позбавлення прав на термін до 3 років.

Як пояснили в прес-службі Офісу президента, нововведення перенесли з-за того, що не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ.

"Перенесення допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості і правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дозволить належним чином підготуватися до впровадження змін", – йдеться у документі.

Згідно з законом, кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК загрожує водіям у разі:

- керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

- передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

- відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів;

- вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного огляду.

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