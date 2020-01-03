Погода в Україні у найближчі суботу-неділю, 4-5 січня, буде з опадами

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Таку погоду в україні зумовить атмосферний фронт, який прийде в Україну 4 січня. Мокрий сніг та дощ, в західних областях, на півночі країни розпочнеться ще ввечері.

А ось в неділю, 5 січня, опади поширяться на більшість областей, але будуть періодичними і ненадовго.

Вітер, згідно з прогнозом буде дути з Північно-Заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними.

Температура повітря вночі 1-5 градусів, вдень 1 + 5 градусів, в Криму до + 5 + 8 градусів.

У Києві 4 січня ввечері і 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ, вдень у суботу ще побуде суха погода. Нічна температура повітря складе -2-4 градуси, денна + 1 + 4 градуси.

На Святвечір і Різдво - невеликий та помірний морозець, сніг і мокрий сніг можливий 7 січня всюди, крім південної частини України.

Нагадаємо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

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