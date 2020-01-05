Погода в Україні 5 січня зіпсується і вирішить показати справжній характер, оскільки країну заллють дощі з мокрим снігом

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, на західній Україні очікуються дощі з мокрим снігом. Це буде супроводжуватися денними 2-5 градусами. Вночі повітря охолоне до 0-2 вище нуля.

Аналогічною погода буде і на півночі. Мокрий сніг з дощем буде супроводжуватися 0-2 градусами за Цельсієм. Вночі повітря залишиться в таких же межах.

На інших територіях України також буде 0-2 тепла вдень. Стільки ж, згідно з прогнозами синоптиків, буде і вночі. При цьому скрізь очікується дощ з мокрим снігом.

У Києві та області синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Вдень і вночі повітря буде в межах 0-2 градусів за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, погода в Україні в найближчі суботу-неділю, 4-5 січня, буде з опадами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Таку погоду в україні зумовить атмосферний фронт, який прийде в Україну 4 січня. Мокрий сніг та дощ, в західних областях, на півночі країни розпочнеться ще ввечері.

А ось в неділю, 5 січня, опади поширяться на більшість областей, але будуть періодичними і ненадовго.

Вітер, згідно з прогнозом буде дути з Північно-Заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними.

Температура повітря вночі 1-5 градусів, вдень 1 + 5 градусів, в Криму до + 5 + 8 градусів.

У Києві 4 січня ввечері і 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ, вдень у суботу ще побуде суха погода. Нічна температура повітря складе -2-4 градуси, денна + 1 + 4 градуси.

На Святвечір і Різдво - невеликий та помірний морозець, сніг і мокрий сніг можливий 7 січня всюди, крім південної частини України.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

А ще Politeka писала, що погана погода розірве Україну на шматки.

Також Politeka повідомляла, погода готує мерзенний сюрприз, новорічний настрій скасовується.