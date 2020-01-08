Катастрофа пасажирського Boeing під Тегераном обростає все новими версіями, а експерти навперебій перераховують ймовірні причини трагедії

Так, український політолог та історик Олександр Палій вважає, що до краху літака могла призвести одна з п'яти причин, які він називає на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

Серед них – результат дії іранської ППО, випадкове потрапляння американської ракети, терористичний акт на борту літака під час зльоту, технічна несправність, а також результат впливу радіоелектронної боротьби. Правда, цю версію автор вважає менш вірогідною, оскільки літак горів у повітрі.

На його думку, Україна могла уникнути трагедії, якби своєчасно заборонила польоти своїх авіакомпаній у цьому регіоні після вчорашнього удару по американських базах в Іраку, як це зробили деякі країни. А взагалі так треба було вчинити ще після атаки на американське посольство в Багдаді і вбивства генерала Сулеймані.

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілія Куса до вищеперелічених причин додав ще і можливе зіткнення літака з американським безпілотником.

У коментарях користувач Олександр Масний опублікував знімки з місця трагедії, на яких видно пошкодження літака, які він міг отримати тільки при атаці ззовні.

Проте остаточні причини трагедії має назвати слідство. Головна версія на даний момент – технічні несправності і загоряння двигуна літака.

Нагадаємо, українець, який дивом вижив, розповів про події на борту Boeing.

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