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В інтернет-мережі з'явилося відео, як можлива ракета іранської ППО збиває український Боїнг

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Conflict Intelligence Team.

«Активіст іранського походження Наріман Гаріб опублікував прислане його джерелом відео передбачуваної поразки ракетою іранської ППО українського «Боїнгу». На відео через кілька секунд після спалаху чутний звук, можливо, підриву ракети», - йдеться в повідомленні.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Уточнимо, що також з'явилася реакція президента США Дональда Трампа на трагедію.

«У мене є свої підозри. Не хочу говорити про них, тому що підозри є і у інших людей... це трагічна річ, кажу я вам, трагічна. З іншого боку, хтось міг просто помилитися. Він (літак — ред.) летів не в нашій системі, ми до цього не причетні. Він летів над досить неспокійним районом, і хтось міг помилитися. Кажуть, що це була технічна несправність, я особисто не думаю, що навіть таке питання стоїть. Подивимося, що буде», - стверджує він.

Пізніше аналогічну точку зору висловив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Інформацію, за його словами, він отримав з декількох джерел.

Як повідомлялося раніше, з'явилися перші висновки української комісії по катастрофі літака МАУ в Ірані.

Так, за даними державної комісії, яка створена в Україні для розслідування катастрофи літака, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Таку думку озвучив журналіст Юрій Бутусов. Так оглядач цитує висновки експертів, посилаючись на власні джерела в комісії:

«В даний час наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака», - йдеться в повідомленні джерела.

Начальник управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде представив попередню інформацію, яка відома зараз іранцям. Літак вилетів о 6:13, але через 5 хвилин на висоті 2400 метрів літак почав падати, загорівся і потім розбився:

«В даний час я спостерігаю обидва двигуни літака - і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила - там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на даний момент не підтверджується. Літак горів - але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується», - додає джерело.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.