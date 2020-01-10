Стало відомо про унікальний астрономічне явище, яке накриє землю і буде мати величезний вплив на всіх людей

Справа в тому, що 10 січня буде перший повний місяць в 2020 році, але що особливо важливо, воно співпадає з місячним затемненням. Астрологи стверджують, що таке поєднання може стати дуже небезпечним, і крім того, 10 січня – останній день коридору затемнень, що може додати негативного впливу на людство.

повний Місяць розпочнеться 10 січня о 21:21 у сузір'ї Раку. Вовче повний місяць або як її ще називають "Вовча Луна" з'явиться в небі ввечері, близько 10 вечора. Якщо погода буде безхмарним, то побачити його можна буде і з території України.

Напівтіньове місячне затемнення триватиме близько 4 годин. За словами фахівців, це буде найглибше і помітне затемнення в 2020 році. Максимальна фаза затемнення настане о 21:10 і триватиме всього 2 хвилини. Таке місячне затемнення має ще кілька назв – Крижана Луна, Луна після Йоля.

Експерти вважають, що всі процеси, які відбуваються з Місяцем, так чи інакше мають вплив на людину.

"Вплив є. Безумовно, Місяць, її фази – повний Місяць, нова Місяць – дуже активно впливає на стан жінки. Це вплив складно пояснити, але воно є. Коли відбувається повне затемнення Місяця (і це підтверджується експериментами), то це дуже впливає на самопочуття чоловіків – мені були відомі такі наукові роботи", - зазначила голова Львівського астрономічного співтовариства, доцент НУ "Львівська політехніка", вчений-астрофізик Любов Янков-Вітковська.

Оскільки повний місяць пройде в знаку Рака, то основні проблеми можуть торкнутися любові, настрої і сім'ї. У людей можуть бути різкі зміни настрою, дратівливість і агресивність.

Не варто в цей день з'ясовувати відносини і починати сварки, особливо на грунті ревнощів. Це може призвести до серйозних конфліктів. Можливі внутрішні метання, які потягнуть за собою фізичне нездужання і порушення гармонії.

Найближчу добу будуть досить напруженими і є ризик перевтоми і астрологи радять не братися за всі справи відразу, не перевантажувати себе, а зберігати послідовність у справах.

не Можна порушувати правила дорожнього руху і вплутуватися в сумнівні операції і справи.

В цей день можна провести важливу нараду або зустріч, можна відправитися за покупками, але тримати себе в рамках допустимого бюджету.

Щоб вирішити власні емоційні проблеми, варто кілька годин провести на самоті.

Також радять відпустити думки і не шукати таємний сенс в тому, що відбувається, так як найближчу добу будуть сповнені хаосу і плутанини.

Треба налаштуватися на позитив, більше посміхатися і стримувати негативні емоції. Всі претензії до оточуючих варто висловити на наступний день, коли зникне додаткова негативна енергетика.

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