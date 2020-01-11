Українців попередили про насування потепління і опадів

Відповідний прогноз погоди в Україні на 11 січня представив Укргідрометцентр. Синоптики розповіли, що після невеликого похолодання в суботу зима знову здивує українців незвично високими температурами.

Наголошується, що в цей день стовпчики термометрів по всій країні будуть показувати плюсову температуру. Крім того, погода в Україні 11 січня принесе із собою опади у вигляді снігу і дощу.

Наголошується, що вдень на півночі країни температура становитиме від +2 до +4 градусів, а вночі – від 0 до +2. У південних, центральних і західних областях вдень температура підніметься до +3…+5 градусів, при цьому на заході температура може піднятися навіть до +6, а вночі опуститься до 0…+2. На сході температура вдень і вночі становитиме від 0 до +2 градусів.

У Києві температура повітря вдень становитиме +3…+5 градусів, а вночі – 0…+2. Очікується, що в столиці пройде сніг з дощем.

Також можливі опади майже по всій країні, крім Закарпатської, Чернівецької та південних областей.

Вітер буде південно-західним, що переходить у північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі та вранці по всій країні, крім західних областей, місцями туман, а на дорогах, крім півдня та центру країни – місцями ожеледь.

Відзначимо, що раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні цієї зими ще встигне різко змінитися. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

За словами Білика, минулий рік став найтеплішим в Україні за останні століття. При цьому він підкреслив, що найближчим часом українцям не варто очікувати нового потепління. Синоптик розповів, що друга декада січня відзначив підвищенням температури на Півдні і Заході до +6 за Цельсієм.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась…».

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