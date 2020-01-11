Українські експерти виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні екіпажу українського "Боїнга" і зібрали докази загибелі літака

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook з посиланням на державну комісію з розслідування авіакатастрофи в Тегерані.

Наголошується, що експерти української комісії працюють цілодобово.

Так, вчора, 10 січня, експерти прослухали записи одного чорного ящика, який містить переговори пілотів з диспетчерським центром Тегерана. Записаний стандартний радіообмін: диспетчер дає команду вийти на ешелон 2500 метрів і прощається, командир корабля спокійно спілкується.

«Важливо було зрозуміти одне - ніяких несправностей не було, екіпаж нічого не турбувало, диспетчер не попереджав про повітряну загрозу і про початок бойових дій. Після останньої команди запис обривається. Більше не було нічого. Ніяких спроб вийти на зв'язок, ніяких переговорів», - зазначив представник комісії.

найповніша інформація про польоті повинна бути у другому чорному ящику, його обіцяли сьогодні.

Також експерти займаються відновленням фрагментів літака. Відзначається, що довгий час ніяких пошкоджень на більшості деталей літака не було.

«Не було вибуху і пожежі в двигунах ні на крилах. Не виключено, що літак міг падати практично цілим. Не кидалися в очі, на відміну від останків "Боїнга" МН-17, якісь відразу помітні сліди ураження бойовими елементами на фюзеляжі і крилах. Багато пошкоджень на корпусі це результат падіння. Але після викладення всіх фрагментів літака стало очевидно, що не вистачає нижній частині кабіни літака», - розповів експерт.

Коли фрагмент кабіни був знайдений, на ньому виявили пробоїни вражаючих елементів бойової частини ракети, які прошили обшивку.

«Ми знайшли! У нас вперше з'явилися прямі докази в цій справі, які давали можливість довести, що стало причиною загибелі літака. Для нас це був переломний момент», - підкреслив учасник комісії.

Після цієї знахідки стало ясно, що російська зенітна ракета "Тор" вразила лайнер в нижню частину передню частину фюзеляжу, прямо під кабіною пілотів. В результаті чого спалахнула кабіна зсередини. Ймовірно, пілоти могли загинути ще в момент удару.

Даних про другий ракеті поки немає. Робота триває.

«По співпраці з іранськими колегами - у нас виникає враження, що ті, хто контактує з нами, щиро хочуть допомогти і самі розібратися, в цілому проблем немає. Будемо сподіватися, що такий настрій і робочі контакти у нас збережуться і тепер», - додали українські експерти.

Зазначимо, корпус вартових ісламської революції (КВІР), елітне військово-політичне формування Ірану, взяв на себе відповідальність за катастрофу українського «боїнга» під Тегераном. Про це повідомив командувач ВПС і Військово-космічними військами КВІР, бригадний генерал Амір-Алі Хаджізаде.

«Ми несемо повну відповідальність за це, і яке б рішення не прийняли влади, ми йому підкоримося», — сказав Хаджізаде.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

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