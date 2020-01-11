Ракета, не могла випадково збити український Боїнг, як це намагаються показати в Ірані

Вранці, 11 січня, вище керівництво Ірану виступило із заявою про те, що український рейс МАУ було ненавмисно збито ракетою, випущеною іранськими військовими.

Як повідомляє Politeka.net, зізнання Ірану прокоментував на своїй сторінці Facebook блогер і журналіст Айдер Муждабаєв.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко не повинні миритися з сухими вибаченнями, співчуттями і компенсацією, які надійдуть від Ірану. Головне, це довести розслідування до кінця і наполягати на трибуналі.

"Це потрібно, в першу чергу, не для того, щоб задовольнити свої власні амбіції, а для того, щоб надалі більше ніколи не повторилося такої трагедії", - висловився блогер.

Муждабаєв зазначив, що Іран, як і Російська Федерація давно перейшли будь-які межі дозволеного, і крах українського Боїнга не випадковість.

"Для режимів цих країн вбивство авіапасажирів – не випадковість, як заявила влада Ірану, а система, на прицілі у якій – весь цивілізований світ. З такими "пацієнтами" у випадковість вірити не можна. Немає сумнівів, що який-небудь Іван чи Василь або власною пикою був у складі розрахунку сил ППО Ірану", – написав журналіст на своїй сторінці в мережі.



Довести, що союзники Росії - злочинці, справа честі для України, адже збиті літак МАУ в Ірані і МН-17 на Донбасі лише ланки одного ланцюжка подій.

"Злочинці повинні бути названі поіменно, а країна, де вбивають мирних людей, повинна виявитися в ізоляції і стати об'єктом убивчих санкцій", - резюмував Муждабаєв.

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