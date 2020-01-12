В Україні вдруге зустрічають 2020 рік через два тижні після 1 січня. Через різницю у григоріанському і юліанському календарях православні християни отримали додаткове свято - Старий Новий рік. Його справляють увечері 13 січня.
Безпосередньо в день свята українці щедрують. В Щедрий вечір, поки інші відзначають за столом, групи людей вбираються у яскраві традиційні костюми, беруть у руки зірки на жердинах і відправляються в гості по домівках знайомих і незнайомих сусідів. Вони виконують господарям пісні, щедрівки (щедрівки), в яких бажають усіляких гараздів, багатого врожаю, здоров'я і радості в майбутньому році. А 14 січня дорослі чоловіки, юнаки та хлопчики засівають.
Як правильно посівати і чого не можна робити
Цей звичай має досить багато нюансів. Посівальники повинні просимо в будинок під ранок - чим раніше, тим краще. Вони розкидають зерно по підлозі, розповідаючи вірші-посівалки. Традиційно потрібно бажати гарного врожаю. Але якщо події відбуваються в містах або власники будинку просто далекі від аграрної сфери - успіхів на роботі, кар'єрного зростання, високої зарплати. Будь-якій людині потрібно пообіцяти достатку, побільше радощів у житті і простого людського щастя.
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Зерно може бути від будь-якої рослини, популярної в Україні: пшениця, овес, ячмінь, рис, гречка. Але насіння ні в якому разі не можна розкидати голими руками. Відповідно до звичаїв, у посівальника на руках повинні бути рукавички або рукавиці. Цікаво, що в далекі часи зерно теж носили не стільки в мішках, скільки у великих рукавицях.
Традиція забороняє посівати дівчатам. Господарі мають повне моральне право не пустити сусідку чи навіть близьку родичку, адже це загрожує великим нещастям. А хлопцям не можна бубоніти під ніс, зачитувати вірші з листочка і т. д. Поганих посівальників прийнято в буквальному сенсі вимітати на вулицю за допомогою віника. Є повір'я, що вони приносять невдачу і фінансові проблеми.
Гостинні господарі зобов'язані пригостити чоловіків, які засівають, різними смаколиками. Для них посівальники носять з собою спеціальний мішок. Сучасні українці дуже часто воліють відкараскатися грошима. Та й гості не особливо заперечують. Але прикмети говорять про те, що такий відкуп може позбавити сім'ю прибутків. Крім того, господарям не можна вилучати зерно з кімнат до заходу. Люди вірять, що так роблять помилку і накликають на себе нещастя. Нижче пропонуємо вашій увазі привітання та побажання у віршах російською та українською мовами.
Посівалки для дорослих
Від повнолітніх чоловіків і хлопців зазвичай чекають “дорослих” побажань. Але не варто забувати, що потрібно вибирати не тільки практичні, але і гарні поздоровлення. Текст краще вивчити напам'ять.
Сеем, веем снежок
На шелковый положок.
Желаем тебе этот год:
В яслях — приплод,
На гумне — примолот,
Коли будешь угощать -
Будем радость предвещать,
А не захочешь угощать -
Будем мы тебя ругать.
***
Сею, сею, посеваю, много радости желаю.
Новый год ступает, подарки обещает!
Первый подарок – мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Второй подарок – мерочка гречки,
Мерочка гречки – нам на варенички.
Третий подарок – миска овса,
Миска овса, а сверху колбаса.
Никогда вы не болейте!
И зерна побольше сейте!
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам радісно жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ні разу не хворіли,
Щоб любов свою зустріли,
Щоб у праці все складалось
Й грошенята повертались!
Статки щоб скоріш росли!
Цілий вік щоб прожили!
***
Ми прийшли вам посівати,
Щоб усіх порадувати.
Сієм, сієм під столом,
Новий рік щоб був з вином.
І від страв щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і вдома, і в роботі
Не гаялися у турботі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Вірші на посівання для дітей
Малюкам і школярам теж можна вивчити віршики і відправитися посівати разом з дорослими: батьками або старшими братами. Для них краще вибрати простіші слова.
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Пусть Старый Новый Год –
Всем добро вмиг принесет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Кружку молока – котенку,
Деток малых – маме с папой,
И всем конверт с большой зарплатой!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Уродись в полях пшеница,
Рожь, ячмень и чечевица!
На поле – стогами
На столе – пирогами!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-вдачі всім бажаєм!
Щоб у вашій добрій хаті,
Всі були завжди багаті,
Щоб водилось частування
Для гостей у дарування
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко, сальце і м’ясо,
І хліби, і ватрушки,
І духмяні пампушки.
***
Aби сіялось-родилось,
Нa гaрaзд усе робилось,
У сaдочку, в полі, в хaті
Щоб добрa було бaгaто,
Щоб росли здорові діти
Aби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посівaю
Щaстя, рaдості бaжaю.
Aби вaм весь Новий рік
Було крaще ніж той рік.
***
Сиплю на вас жито,
щоб довго вам жити
Ще й пшеницю яру,
щоб горя не знали
Сиплю на вас просо,
щоб мирно жилося
Сиплю й овес,
Щоб пишався рід увесь!
Короткі вірші
Якщо є бажання випередити конкурентів і обійти якомога більше будинків раніше за інших, краще не витрачати час і не розповідати великих віршів. Але не можна забувати про традиції, згідно з якою за погане посівання можуть виставити за двері. Тому пропонуємо маленькі, красиві і прикольні поздоровлення.
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога,
Тому полный хлев скота
Овец с овсом,
Жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога,
Тому куриная нога
Пест да лопата,
Корова горбата.
***
Сею, вею посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сійся, родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зісподу корениста,зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Нагадаємо, істория, традиції і чого не можна робити на Старий Новий рік 2020.
Як повідомляла Politeka, гадання, ритуали, традиції і прикмети на Старий Новий рік 2020.
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