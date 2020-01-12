В Україні вдруге зустрічають 2020 рік через два тижні після 1 січня. Через різницю у григоріанському і юліанському календарях православні християни отримали додаткове свято - Старий Новий рік. Його справляють увечері 13 січня.

Безпосередньо в день свята українці щедрують. В Щедрий вечір, поки інші відзначають за столом, групи людей вбираються у яскраві традиційні костюми, беруть у руки зірки на жердинах і відправляються в гості по домівках знайомих і незнайомих сусідів. Вони виконують господарям пісні, щедрівки (щедрівки), в яких бажають усіляких гараздів, багатого врожаю, здоров'я і радості в майбутньому році. А 14 січня дорослі чоловіки, юнаки та хлопчики засівають.

Як правильно посівати і чого не можна робити

Цей звичай має досить багато нюансів. Посівальники повинні просимо в будинок під ранок - чим раніше, тим краще. Вони розкидають зерно по підлозі, розповідаючи вірші-посівалки. Традиційно потрібно бажати гарного врожаю. Але якщо події відбуваються в містах або власники будинку просто далекі від аграрної сфери - успіхів на роботі, кар'єрного зростання, високої зарплати. Будь-якій людині потрібно пообіцяти достатку, побільше радощів у житті і простого людського щастя.

Зерно може бути від будь-якої рослини, популярної в Україні: пшениця, овес, ячмінь, рис, гречка. Але насіння ні в якому разі не можна розкидати голими руками. Відповідно до звичаїв, у посівальника на руках повинні бути рукавички або рукавиці. Цікаво, що в далекі часи зерно теж носили не стільки в мішках, скільки у великих рукавицях.

Традиція забороняє посівати дівчатам. Господарі мають повне моральне право не пустити сусідку чи навіть близьку родичку, адже це загрожує великим нещастям. А хлопцям не можна бубоніти під ніс, зачитувати вірші з листочка і т. д. Поганих посівальників прийнято в буквальному сенсі вимітати на вулицю за допомогою віника. Є повір'я, що вони приносять невдачу і фінансові проблеми.

Гостинні господарі зобов'язані пригостити чоловіків, які засівають, різними смаколиками. Для них посівальники носять з собою спеціальний мішок. Сучасні українці дуже часто воліють відкараскатися грошима. Та й гості не особливо заперечують. Але прикмети говорять про те, що такий відкуп може позбавити сім'ю прибутків. Крім того, господарям не можна вилучати зерно з кімнат до заходу. Люди вірять, що так роблять помилку і накликають на себе нещастя. Нижче пропонуємо вашій увазі привітання та побажання у віршах російською та українською мовами.

Посівалки для дорослих

Від повнолітніх чоловіків і хлопців зазвичай чекають “дорослих” побажань. Але не варто забувати, що потрібно вибирати не тільки практичні, але і гарні поздоровлення. Текст краще вивчити напам'ять.

Сеем, веем снежок

На шелковый положок.

Желаем тебе этот год:

В яслях — приплод,

На гумне — примолот,

Коли будешь угощать -

Будем радость предвещать,

А не захочешь угощать -

Будем мы тебя ругать.

***

Сею, сею, посеваю, много радости желаю.

Новый год ступает, подарки обещает!

Первый подарок – мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Второй подарок – мерочка гречки,

Мерочка гречки – нам на варенички.

Третий подарок – миска овса,

Миска овса, а сверху колбаса.

Никогда вы не болейте!

И зерна побольше сейте!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам радісно жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ні разу не хворіли,

Щоб любов свою зустріли,

Щоб у праці все складалось

Й грошенята повертались!

Статки щоб скоріш росли!

Цілий вік щоб прожили!

***

Ми прийшли вам посівати,

Щоб усіх порадувати.

Сієм, сієм під столом,

Новий рік щоб був з вином.

І від страв щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і вдома, і в роботі

Не гаялися у турботі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Вірші на посівання для дітей

Малюкам і школярам теж можна вивчити віршики і відправитися посівати разом з дорослими: батьками або старшими братами. Для них краще вибрати простіші слова.

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Пусть Старый Новый Год –

Всем добро вмиг принесет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Кружку молока – котенку,

Деток малых – маме с папой,

И всем конверт с большой зарплатой!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Уродись в полях пшеница,

Рожь, ячмень и чечевица!

На поле – стогами

На столе – пирогами!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-вдачі всім бажаєм!

Щоб у вашій добрій хаті,

Всі були завжди багаті,

Щоб водилось частування

Для гостей у дарування

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко, сальце і м’ясо,

І хліби, і ватрушки,

І духмяні пампушки.

***

Aби сіялось-родилось,

Нa гaрaзд усе робилось,

У сaдочку, в полі, в хaті

Щоб добрa було бaгaто,

Щоб росли здорові діти

Aби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посівaю

Щaстя, рaдості бaжaю.

Aби вaм весь Новий рік

Було крaще ніж той рік.

***

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося

Сиплю й овес,

Щоб пишався рід увесь!

Короткі вірші

Якщо є бажання випередити конкурентів і обійти якомога більше будинків раніше за інших, краще не витрачати час і не розповідати великих віршів. Але не можна забувати про традиції, згідно з якою за погане посівання можуть виставити за двері. Тому пропонуємо маленькі, красиві і прикольні поздоровлення.

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога,

Тому полный хлев скота

Овец с овсом,

Жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога,

Тому куриная нога

Пест да лопата,

Корова горбата.

***

Сею, вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста,зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Нагадаємо, істория, традиції і чого не можна робити на Старий Новий рік 2020.

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